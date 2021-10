Escándalo en el randazzismo de Varela: renunció la lista que ganó en la interna, ¿y ahora?

Había mar de fondo y se preanunciaba el escándalo en el randazzismo de Florencio Varela. Gabriela Padin, que encabezó la lista 1 «Hay otro camino» en la elección primaria abierta, simultánea y obligatoria del 12 de septiembre pasado, y se impusiera en la interna de «Vamos con Vos», anunció su renuncia indeclinable de toda la nómina en un durísimo comunicado a la junta electoral partidaria. ¿Y ahora?

Padín ya había deslizado a Infosur en una entrevista concedida después del triunfo que no tenía intenciones de compartir nómina con dos personajes de la vida política interna, Dardo Ottonello y Mirta Rojas. No obstante, en la presentación realizada ayer por el apoderado de la lista señala tajante que «Como precandidatos a representar los intereses de los ciudadanos ante las instituciones públicas, NO es posible compartir una lista con la Sra. Mirta Rojas».

En ese sentido, señalan que «La nombrada ut supra (por Mirta Rojas), es señalada por los vecinos y vecinas, nombrada por los medios de comunicación e investigada por el Poder Judicial, por la posible comisión de aberrantes delitos, tipificados en los arts. 145ter,125,126 y cc. Del código Penal, acción de “Trata de personas”, “facilitadora de menores de edad para el ejercicio de la prostitución”. Sin contar las innumerables causas penales que distintas fiscalías investigan a Rojas, por otros delitos. INVESTIGADA EN MAS DE 30 CAUSAS PENALES.



Publicaciones periodísticas de alcance Nacional, Provincial y local, sindican a Rojas Mirta como “Entregadora” de menores de edad para el ejercicio de la prostitución al señor Zisuela Daniel, Ex Edil Varelense, condenado a 13 años de prisión por “facilitación y promoción de la prostitución de menores de 18 años, facilitación y promoción de la prostitución de personas mayores de edad agravada y corrupción de menores de 18 años agravada”.

En ese contexto, señalaron como «inaceptable, compartir lista con personas que no representan, ni poseen los valores por los cuales fuimos convocados a formar parte, como candidatos en el Frente Vamos Con Vos».