¿Es realmente la indumentaria deportiva una nueva tendencia en la moda?

Entre otras cosas, si bien Kendall Jenner es actualmente catalogada como la reina del “Athleisure” junto a Beyoncé, no son las únicas celebridades que imponen esta moda. Dado que, desde hace unos años, Rhianna se asoció a Puma y pasó a ser la emisora global de la línea Women ‘s training de la firma.

Como bien mencionamos, este estilo se originó en los años 90. Sin embargo con el pasar del tiempo se ha reinventado y más en los últimos años, por lo que grandes diseñadores han lanzado innovadoras prendas y artículos en sus líneas deportivas, según explican los expertos de In Store .

Siendo lo último en tendencia, el look alude a una amplia variedad de prendas y accesorios que actúan correctamente tanto para realizar actividad física o simplemente actividades de ocio.

