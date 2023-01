Envasado de Alimentos con Codificación LáserCYCJET ¡Máxima Seguridad Alimentaria!

Debido a la frecuente aparición de problemas de seguridad alimentaria, el cómo garantizar la calidad de los alimentos se ha convertido en un tema permanente. La fecha de producción y la vida útil en los envases de alimentos se pueden borrar y manipular, y la prevalencia de productos falsificados ha hecho que sea difícil proteger a los consumidores. La máquina de marcado láser CYCJET ayuda a la seguridad alimentaria. https://www.youtube.com/watch?v=ZQ9H5pqx8JY

Una fecha de producción impresa con una impresora de inyección de tinta se puede borrar fácilmente. La fecha de producción codificada con láser está firmemente marcada.

En comparación con la impresión de inyección de tinta tradicional, el marcado láser es más seguro y respetuoso con el medio ambiente. El marcado de los envases de alimentos no solo es rápido y claro, sino también permanentemente indeleble, de modo que la fecha de producción está firmemente «grabada» en el empaque, lo que evita de manera efectiva la manipulación de la fecha de producción.

El equipo de codificación láser CYCJET realiza una codificación eficiente en envases de alimentos. Los consumidores pueden usar el código QR para verificar la autenticidad del producto, el cual brinda la garantía de calidad y seguridad de los alimentos desde su producción hasta su uso, y visualiza todos los aspectos de la producción y circulación de alimentos. Sin duda, esto ha añadido una capa más de garantía para la seguridad alimentaria.

La codificación láser CYCJET se puede aplicar a varias líneas de producción, y es un procesamiento sin contacto y sin desgaste, lo que no solo garantiza que los alimentos no se dañen debido al proceso de envasado, sino que también garantiza la seguridad de la calidad de los alimentos.

La impresora de codificación láser CYCJET no tiene consumibles, tiene velocidad de impresión rápida, mucho contenido, operación simple y rápida, la marca de impresión no es fácil de borrar, la información del código de barras grabado es clara y hermosa, permanente, resistente a altas temperaturas, resistente a la corrosión, puede imprimir códigos bidimensionales, fechas de producción, códigos de barras, gráficos, logotipos, códigos antifalsificación, números de lote de producción, vida útil, códigos de barras reglamentarios, etc. El efecto antifalsificación es evidente y eficaz contra las «imitaciones».

Para obtener más información sobre la tecnología de codificación láser, visite www.cycjet.com.

CYCJET es el nombre de marca de Yuchang Industrial Company Limited. Como fabricante, CYCJET tiene más de 16 años de experiencia en I+D de diferentes tipos de soluciones de impresión de inyección de tinta portátiles, soluciones de impresión láser y soluciones de marcado portátiles, soluciones de impresión de alta resolución en Shanghái, China.

Persona de Contacto: David Guo

Teléfono: +86-21-59970419 ext 8008

Móvil: +86-139 1763 1707

Email: sales@cycjet.com

Web: https://cycjet.com/

Video de Referencia: https://youtube.com/shorts/-kjLZyggues

Facebook: https://www.facebook.com/100064098422560/posts/515504073929536/

TikTok: http://www.tiktok.com/t/ZTRQNfh3P/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6968490759780016128

Alibaba:

https://www.alibaba.com/product-detail/High-Speed-Uv-Printer-Bottle-Laser_1600591779183.html?spm=a2700.shop_plser.41413.8.5b103747fNupZO

Made-in-China:

https://cycjetlaser.en.made-in-china.com/product/yZgtTphEavYu/China-Cycjet-5W-UV-Laser-Marking-Machine-Qr-Code-Expire-Date-Printer-Laser-Maker.html