Entrevista exclusiva a la abuela de Lautaro

«No queremos perejiles, queremos Justicia»

A dos meses de la desaparición y posterior hallazgo del cuerpo sin vida de Lautaro Morello, Infosur Diario charló con la abuela del joven de Villa Hudson. Miriam fue lapidaria en su clamor “No quiero saber qué le hicieron a mi nieto, quiero saber por qué y quién”. Además, la vecina de Villa Hudson que puso el pecho en la búsqueda de su nieto reclamó “No queremos perejiles, queremos que se haga justicia, pero la verdadera justicia”.

“Él -Lautaro- todos los días sonreía. No tengo fotos en las que no estuviera alegre. Era un ejemplo de vida” recordó la mujer y subrayó “Por eso elegimos esa imagen para el mural que realizamos en la calle Concordia entre Hudson y Pino Hachado”.

La pasada semana se cumplieron dos meses de que salió Lautaro de su casa para subirse al auto de Lucas y nunca más volver. Por ello, “inauguramos el mural y lanzamos globos al cielo deseándole que vuele alto y prometiéndole que vamos a hacer justicia. Que vamos a llegar hasta el final” expresó Miriam y aclaró “No solo queremos pedir justicia si no que queremos defender el honor de Lautaro. Él se lo merece y está esperando”.

El mural en homenaje a Lautaro.

Este miércoles 15 de febrero, se conmemoraron 60 días del hallazgo de su cuerpo cerca de la traza de construcción de la Autopista Pte. Perón, los Morello no descansan en su clamor. “El fiscal que se haga cargo de la causa de Lautaro me tiene que convencer si no se va a tener que ir. Queremos claridad y transparencia en la causa “dijo Miriam desde su casa de Villa Hudson.

La mujer que se puso al hombro el esclarecimiento del caso de su nieto y apuntala a su hija la madre de Lautaro aseveró “No nos va a parar nadie. Va a caer hasta el último. No queremos perejiles queremos que se haga justicia, pero la verdadera justicia”.

“Queremos que en Florencio Varela haya justicia verdadera, porque esto empieza desde arriba hacia abajo” exclamó.

“No quiero saber qué le hicieron a mi nieto, quiero saber por qué y quién fue” repitió Miriam y sentenció “Cuando sepa quién fue, que pague primero en la cárcel y después que tenga su infierno porque Lautaro ya no sufre”.

Recordemos que, esta semana se confirmó que el fiscal de Berazategui Daniel Ichazo fue sorteado para investigar la causa por el crimen de Lautaro Morello y la desaparición de su amigo Lucas Escalante, ocurrida hace dos meses cuando ambos salieron en Florencio Varela.

Daniel Ichazo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 1 de Berazategui, fue notificado por la Fiscalía General de Quilmes. Los familiares de Morello habían marchado semanas atrás para solicitar al juez de Garantía Julian Busteros un nuevo fiscal “ que se comprometa con el esclarecimiento del caso” aseguraban.

Mural por Lautaro.