Entrega de insumos en un renovado establecimiento educativo de Don Orione

Por otro parte, destacó las jornadas de pintura en las instalaciones y las manifestaciones de vecinos y vecinas que reconocieron las mejoras. “Exclamaron: `¡Aguante la 17!´o `¡Esa es mi escuela´; muy contentos porque hacía años no se efectuaban tareas de mantenimiento, la institución se ve distinta”, concluyó el responsable del primario.

Continue Reading

Advertisement