Enrique Dussel tendrá su propio documental

Este es su trabajo más conocido hasta ahora y el que ha otorgado mayor reconocimiento internacionalmente. Consiste en seis conferencias impartidas por Enrique Dussel en 1972 . Estas ideas fueron desarrolladas de tal manera que estaban destinadas a formar un segundo volumen que fue titulado Teología de la liberación, el cual ofrece una amplia explicación que está centrada en la historia de la iglesia y el papel que esta ejerce en América Latina, con el único fin de crear una teología abiertamente latinoamericana, centrada en la política liberadora. Para conocer un poco más de este pensador tan importante , no te puedes del estreno de su documental “Dussel”.

Por si no sabías quién es Enrique Dussel, antes del estreno de su documental para que puedas conocer un poco acerca de él y sus aportes a la filosofía moderna , en este post te contaremos de su historia.

En cuanto a la directora Cecilia Fiel, está posee buenas críticas y referencias respecto a su trabajo, además de tener una basta y prodigiosa carrera académica ligada al cine, reconocida por su debut tras cámara en «Margarita no es una flor (2013)», también por trabajar en el rodaje y montaje del filme sobre el escultor chaqueño Crisanto Domínguez “El indio”. Cecilia ha producido otros documentales como «Réquiem para un film olvidado» (2017) e «Israel» (2020), dirigidos por Ernesto Baca.