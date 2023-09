Enfrentamiento a tiros en Florencio Varela: Dos heridos y un detenido en operativo antidrogas

En una operación de allanamiento por drogas, la policía de la Comisaría Segunda de Florencio Varela se encontró con una violenta sorpresa cuando irrumpieron en una vivienda en Gervasio A. Posadas entre Calle 7 y Calle 8. Más de 50 disparos resonaron en la noche, dejando a dos heridos, uno de ellos una valiente mujer policía, y culminando con la detención de un individuo armado, informaron fuentes policiales a Infosur.

Los Agentes en el Fuego Cruzado en Varela

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 06 del Departamento Judicial Quilmes había emitido una orden de allanamiento y secuestro en cuatro objetivos. Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que llegaron al «Objetivo 4». En ese momento, la situación se descontroló rápidamente.

Desde el interior de la vivienda, un sujeto de 31 años, sin mediar palabra alguna, abrió fuego contra el personal policial que cumplía con su deber. La respuesta no se hizo esperar. Los oficiales, armados con pistolas Bersa Thunder Pro y otros armamentos reglamentarios, repelieron la agresión ilegítima.

Una de las armas con la que recibieron a los tiros a los efectivos policiales en Varela.

El Enfrentamiento en Varela

El enfrentamiento se trasladó al interior de la casa cuando el individuo intentó agredir a los oficiales, que lograron reducirlo después de un tenso forcejeo. Durante la detención, el hombre resultó herido en la pierna derecha por disparos de arma de fuego, señalaron los voceros.

En el transcurso de la operación, se logró incautar una pistola y un revólver, aunque las características precisas de estas armas no se detallan en el informe hasta la llegada del personal de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA).

Los tiros en la ventana de la vivienda en Varela.

Las Consecuencias

La subayudante oficial Brenda Calligari resultó herida en el enfrentamiento, con una escoriación en la pierna izquierda causada por una esquirla. Afortunadamente, su lesión se considera leve, señalaron los informantes.

El joven de 31 años fue detenido por los delitos de homicidio en grado de tentativa y portación ilegal de arma de guerra.

Las autoridades tomaron medidas inmediatas. Se procedió al secuestro de las armas de los efectivos policiales involucrados en el enfrentamiento. La Dra. Texeira, a cargo de la situación, ordenó el secuestro de las armas para su investigación.

La comunicación con la AGAI (Asesoría General de Asuntos Internos) y la Dra. Martínez resultó en la apertura de actuaciones administrativas simples, sin tomar medidas disciplinarias contra el personal policial en este momento.