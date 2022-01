Encontraron el cuerpo de hombre que hacía kitesurf en Hudson

Up Next

De acuerdo con las primeras informaciones, el cuerpo fue avistado sobre la costa de Ensenada, unos metros antes del brazo del arroyo Valdovinos y a unos 6 kilómetros de donde fue visto por última vez. Si bien se deberán esperar los resultados de la autopsia, en principio el cadáver no presenta lesiones traumáticas. Luego de la desaparición se inició una intensa búsqueda a la cual Prefectura se sumó con personal especializado: una moto de agua, un semirrígido, el guardacostas GC-79 Río Deseado y un helicóptero.