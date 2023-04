En Varela también atacaron a un chofer de colectivos

Un brutal ataque a un chofer de colectivos de la línea 324 se registró este fin de semana en Florencio Varela. Jonatan Aguirre fue herido por un arma blanca durante un robo cuando circulaba por la Rotonda de Alpargatas en jurisdicción de Ingeniero Allan.

Según señalaron vecinos y testigos del hecho, un joven con campera negra y gorrita subió al colectivo y sin previo aviso le asestó un corte en la cara al chofer para después robarle la billetera y el teléfono celular.

La víctima fue trasladada al centro de salud de Ingeniero Allan donde le realizaron las curaciones por el corte profundo que recibió.

Ministro D’Onofrio aseguró que «hay incumplimiento por parte de las empresas» de transporte

El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, afirmó hoy que existe «un incumplimiento por parte de las empresas» del sector y aseguró que la administración provincial invirtió 2.500 millones de pesos en cámaras de video que no están funcionando.

En declaraciones a Radio 10, el funcionario se refirió al asesinato del colectivero Daniel Barrientos, perpetrado ayer en la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza, un hecho que motivó un paro de actividades que dejó sin transporte público de pasajeros a amplias zonas del conurbano.

D’Onofrio recordó que en 2018 se sancionó una ley en la provincia «que determinaba que las empresas deben colocar las cámaras, cosa que no sucedió» y añadió que «el gobernador Axel Kicillof en 2021 firmó un decreto por el cual se le dieron 2.500 millones de pesos en subsidios a las empresas».

«Seguimos poniendo al día de hoy 160 millones de pesos mensuales para que haya cámaras. Hay más de 2.000 cámaras que todavía no transmiten. Por eso comenzamos a trabajar con empresas y cámaras de transporte», señaló el funcionario.

D’Onofrio enfatizó que el 4 de enero pasado se intimó a las empresas de transporte «a que empiecen a trabajar y a que presenten un plan de contingencia», y que además «cuenten cómo iban a invertir».

«Mientras tanto, se trabaja en la colocación de los chips para que puedan trasmitir y en la puesta en marcha del centro de monitoreo tecnológico que ya tiene montado el ministro de Seguridad, Sergio Berni, en Puente 12 para que esas imágenes puedan ser procesadas online», consignó.

Así, D’Onofrio dijo en la entrevista que «hay incumplimiento por parte de las empresas» y razonó que «evidentemente, el Estado está sólo para poner y los empresarios para abrir los brazos y recibir».

Posteriormente, se refirió a la agresión que sufrió Berni, quien ayer recibió golpes de puño y piedrazos por un grupo de choferes de colectivo que protestaban por el asesinato de Barrientos y consideró que «el principal objetivo» de la presencia del titular de la cartera de Seguridad bonaerense , en la avenida General Paz y Juan Manuel de Rosas -donde se concentraban los compañeros de la víctima- «era acompañar a la familia de un hombre que fue brutalmente asesinado».

«Obviamente, en el lugar no se podía resolver nada. Pero quisimos poner la cara, estar presentes. No vi el momento en que esto se desbordó. Yo estaba desde antes. Llegó Berni, me acerqué para entablar el diálogo juntos con la gente y ahí vimos que algunos, sin mediar palabra, fueron a agredir», relató.

En ese marco, consideró que «será materia de investigación, pero no sé ni siquiera si eran choferes porque había una señora que arengaba sobre cuestiones partidarias».

«Lo principal era acompañar a los trabajadores y la familia, dándoles nuestro compromiso de trabajar todos los días para que haya más seguridad. Fue innecesaria la participación de Infantería por parte de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Ya estaba pautada una reunión con los referentes y ya estaba acordado el encuentro con sindicalistas de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en la Gobernación (bonaerense) que se hizo a la tarde. Hicieron un paso de comedia innecesario», puntualizó.