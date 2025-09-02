En Varela, Kicillof: «Milei hizo la estafa más grande»

El gobernador bonaerense encabezó un multitudinario plenario del Movimiento Evita en Florencio Varela y lanzó duras críticas al presidente. «Quedarse en casa es hacerle el juego a la derecha», advirtió de cara al 7 de septiembre.

Con un mensaje combativo y apuntando directamente al corazón del electorado popular del conurbano, el gobernador Axel Kicillof intensificó este lunes su campaña electoral con una fuerte arremetida contra el gobierno nacional. Durante el cierre del plenario «Ganar la provincia es ganarle a Milei» en Florencio Varela, el mandatario bonaerense no ahorró munición gruesa contra Javier Milei.

La «estafa» de Milei según Kicillof

«Nuestro pueblo ya descubrió que Milei cometió la estafa electoral más grande de la que se tenga memoria en la Argentina», disparó Kicillof ante una multitud de militantes del Movimiento Evita. El gobernador fue más lejos: «Estamos ante un empleado de los sectores de poder, cuyo único objetivo es llevar adelante un proyecto de hambre y de entrega».

La elección de Florencio Varela como escenario no fue casual. Este municipio del sur del conurbano, históricamente peronista, representa el tipo de territorio que Kicillof necesita movilizar masivamente para las elecciones bonaerenses del próximo 7 de septiembre.

El gabinete en pleno respalda la estrategia

El acto contó con la presencia del peso pesado del gabinete provincial. Estuvieron junto a Kicillof los ministros Gabriel Katopodis (Infraestructura) y Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad), además de Cristina Álvarez Rodríguez, jefa de Asesores del Gobernador y Gildo Onorato, presidente del IPAC (Institutos Provincial de Acción Cooperativa),

El intendente local Andrés Watson no se quedó atrás en la retórica combativa: «Quienes no podemos naturalizar tanto odio hacia el pueblo argentino tenemos la gran oportunidad de frenar al Gobierno nacional», aseguró, llamando a «llenar las urnas con los votos de Fuerza Patria».

El gobernador junto al intendente, Andrés Watson y al dirigente del Movimiento Evita, Antonio Suárez, durante la jornada política en Florencio Varela. La organización convocó a militantes de toda la provincia para el plenario de cara a las elecciones del 7 de septiembre.

La recta final: movilización o derrota

Emilio Pérsico, secretario general del Movimiento Evita, puso el foco en los sectores más vulnerables: «Ante el sufrimiento del pueblo debemos poner el pecho, discutir y construir una alternativa que defienda a los más vulnerables».

Pero fue Kicillof quien dejó el mensaje más directo de cara a la recta final de la campaña: «Estamos en un momento bisagra, en el que quedarse en casa es hacerle el juego a la derecha: salgamos a la calle a hablar con todos».

El gobernador cerró con una arenga que resume la estrategia oficialista: «Tenemos que ser capaces de convencer a nuestro pueblo para llenar las urnas de votos: la boleta de Fuerza Patria sirve para decirle a Milei que hasta acá llegó con su engaño y su crueldad».

El mensaje de fondo

Detrás de la retórica combativa, el acto de Florencio Varela revela la estrategia de Kicillof para las elecciones bonaerenses: consolidar el voto popular en el conurbano mientras construye un discurso nacional de oposición frontal al mileísmo.

Con la participación de dirigentes como Eduardo «Cholo» Ancona, Juan Manuel Abal Medina y Patricia Cubria, el evento mostró la articulación territorial que el kicillofismo busca desplegar en estos días decisivos.

El referente del Movimiento Evita, Antonio Suárez, dijo a Infosur: «Fue una jornada llena de mística que nos da fuerza e impulso para seguir empujando está campaña en estos últimos días en cada rincón de nuestra provincia llamando a votar por Fuerza Patria».