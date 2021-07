En Varela Alberto llamó a “defender la universidad pública”

Al presidente Alberto Fernández se lo vio cómodo en Florencio Varela. En un escenario montado de espaldas el enorme edificio General Mosconi de la Universidad Nacional Arturo Jauretche aprovechó la visita para recordar a Néstor Kirchner y sus primeros pasos en sus aspiraciones a gobernar el país. “Lo conocí en el ’95 y nunca más me separé de él”, señaló y manifestó que el primero en reunirse con el ex presidente de los intendentes del Conurbano fue Julio Pereyra ante un llamado de Carlos Kunkel. “Para nosotros era un enorme respaldo aquella reunión”, dijo al remarcar que fueron hombres claves para la construcción de la UNAJ, emblema de aquello que se llamó la “década ganada”.

El Presidente reveló una modificación en su alocución cuando evocó un encuentro con el político argentino Arturo Jauretche durante su juventud. “Lo encontré en un bar. Me puse a hablar, le pregunté cosas y me dijo una frase: `a la Argentina y a los argentinos los convencieron que viven en un país que no tiene futuro´”. Como alternativa, el escritor le afirmó: “Hay que poner a una Argentina cabeza en el mundo, en la cabeza de cada argentino”.

A continuación, Fernández secuenció las primeras reuniones con el ex presidente Néstor Kirchner junto a los creadores de la UNAJ: el diputado provincial Julio Pereyra y el legislador nacional mandato cumplido, Carlos Kunkel. “Hicimos una historia maravillosa desde aquel entonces hasta la fecha, siempre con aquellas palabras de Jauretche como lema”, reflexionó.

Una convocatoria en defensa de la Universidad

El presidente, Alberto Fernández, aseguró que el deber del Gobierno nacional es “promover que se estudie lo que la Argentina necesita” y convocó a defender a la universidad pública frente a líderes que, cuando les tocó gobernar, aseguraban que no eran necesarias “más universidades” del Estado distribuidas en el territorio nacional.

“El futuro no está en la riqueza bajo tierra, está en la inteligencia”, enfatizó Alberto Fernández, al anunciar la ampliación de las becas “Manuel Belgrano”, destinadas a estudiantes de universidades nacionales y provinciales de carreras estratégicas, en un acto que se realizó en la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), en la ciudad de Florencio Varela.

“Estas estas becas tienen una cualidad, están programando el futuro de la Argentina”, promoviendo lo que el país necesita, señaló el jefe de Estado, en relación a la medida destinada a estudiantes de carreras vinculadas a los sectores del petróleo, gas, minería, computación e informática, logística y transporte, alimentos, ambiente y energía.

Le apuntó a Macri y no se olvidó de Vidal

Fernández sostuvo que “la diferencia” de la administración del Frente de Todos con la oposición” es que “ellos piensan en una Argentina en la que sobran 20 millones de argentinos”, y el Gobierno nacional y el proyecto que comenzó el 25 de mayo de 2003 con Néstor Kirchner cree en un país “donde estemos todos”.

En esa línea, apuntó al anterior gobierno de Mauricio Macri, pero también al de la exgobernadora, María Eugenia Vidal, en la provincia de Buenos Aires.

“Cuando llegaron ellos nos hicieron creer que el Estado estaba de más” y “cerraron escuelas y endeudaron a la Argentina”, y hoy desde Juntos por el Cambio le dicen a su Gobierno “cómo gobernar”.

El jefe de Estado marcó, en sentido, la importancia que tiene que “el Estado esté presente”, tal como lo demostró la pandemia de coronavirus, en la que “ningún argentino se quedó sin atención y sin una cama”, así como tampoco “sin asistencia”.

En otro tramo de su discurso, Alberto Fernández hizo un racconto sobre la actuación de las administraciones kirchneristas, algo que vinculó con las metas a futuro fijadas por su Gobierno.

Juicios contra los represores

Recordó que el expresidente Néstor Kirchner “cambió la lógica” e hizo que “los genocidas sean juzgados y condenados”, que siguió con la “ampliación de derechos” de parte de la expresidenta y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y se comprometió a “superarla” poniendo “la vara bien alta”.

Por otra parte, Fernández destacó el esfuerzo que hizo el Gobierno nacional al traer “vacunas de todos lados” para llevar adelante el plan nacional de inmunización y celebró que “el 50 por ciento de los argentinos están vacunados” con la primera dosis contra el coronavirus.

Dijo que gracias al avance de la campaña de vacunación y al “alto nivel de inmunidad” que da la inoculación “la puerta” hacia una nueva realidad “está cerca”.

Estuvieron presentes en el acto el gobernador bonaerense Axel Kicillof; los ministros de Educación, Nicolás Trotta; y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el secretario de Políticas Universitarias, Jaime Perczyk; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; el intendente local Andrés Watson; y el rector de la UNAJ, Ernesto Villanueva.

El programa cuenta con una inversión de más de 5.000 millones de pesos por parte del Gobierno nacional, y tiene el objetivo es promover el acceso, la permanencia y la finalización de estudios en áreas clave para el desarrollo económico y la igualdad social.

Los fondos se destinarán al pago de un monto equivalente a la remuneración de dos ayudantías de segunda simple, ajustables anualmente.