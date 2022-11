En la UNAJ hubo un «clasazo»

Más de 800 docentes con contrato de «obra»

En la Universidad Nacional Arturo Jauretche -cuya sede central funciona en el cruce entre Florencio Varela, Berazategui y Quilmes- se realizaron dos jorndas de CLASAZO. Los jardines de los que fueron los laboratorios YPF estuvieron jueves y viernes llenos de ruidos y colores porque les docentes y estudiantes salieron a tener sus clases al aire libre.

¿Los motivos de esta medida del clasazo?

En la UNAJ hay 800 docentes universitaries monotributistas que –en algunos casos desde el 2014- facturan todos los meses. Esto implica una pérdida de años de aportes jubilatorios, junto con la carencia de obra social, aguinaldo, aseguradora de riesgos de trabajo y pago de títulos de posgrado..

Al mismo tiempo, como se trata de más de la mitad de la planta docente, afecta fuertemente al presupuesto de la UNAJ en la medida en que los salarios de contratades no son parte del ítem personal y por ello no cuentan con actualización por paritarias. Por lo mismo, cada vez que hay un aumento salarial, la universidad ve incrementar su déficit.

El hecho de que haya tantos y tantas docentes contratades es una situación bastante particular de la UNAJ, que en parte se debe al vertiginoso crecimiento de su matrícula desde que fue creada. La negativa del ministerio a auxiliar frente al déficit fue lo que nos llevó al ABRAZO A LA UNAJ en agosto del 2018: el presupuesto no alcanzaba para funcionar hasta fin de año. No queremos volver a esa situación, necesitamos un proceso de desprecarización y registración de los y las docentes contratadas que cuide una universidad que hoy recibe a más de 20000 estudiantes.