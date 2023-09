En Juicio por Jurado declararon “No Culpable” al policía acusado de matar a un vecino en Berazategui

Pasadas las 18.26 de ayer un jurado integrado por 12 ciudadanos declaró «No Culpable» al policía Sergio Mamonte de los cargos que se le imputaban. Luego, el juez técnico, doctor Alejandro Portunato, del Tribunal Oral 3 de Quilmes ordenó que Mamonte recuperara de manera la libertad.

Vale recordar que Mamonte llegó a juicio acusado de ser el autor del homicidio de Nahuel López en medio un enfrentamiento entre dos grupos de los barrios Primavera y 12 de Octubre de Berazategui en abril de 2020. En esas circunstancias, tal consta en la causa Mamonte salió a defender a un comerciante que estaba siendo golpeado por el fallecido y otros amigos y disparó provocando el deceso del joven en inmediaciones de 4 y 131.

Gentileza: Datajudicial.com.ar