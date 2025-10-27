En Florencio Varela Fuerza Patria superó por más de 20 puntos a La Libertad Avanza

El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, destacó el resultado obtenido por Fuerza Patria en el distrito durante las Elecciones Legislativas Nacionales, donde el espacio liderado por Jorge Taiana superó por más de 20 puntos a La Libertad Avanza, consolidando a Varela como uno de los bastiones más firmes del peronismo bonaerense.

Victoria contundente en el bastión peronista

Con más del 97% de las mesas escrutadas, la Lista 507 encabezada por Jorge Taiana cosechó el 51,5% de los votos en Florencio Varela, mientras que La Libertad Avanza obtuvo el 30,8%, quedando en segundo lugar con una diferencia de 20,7 puntos porcentuales.

«Fuerza Patria superó por 20 puntos al segundo espacio político en Florencio Varela«, remarcó el jefe comunal, quien valoró el resultado como un mensaje claro de los vecinos del distrito.

«Un mensaje para detener el avasallamiento»

Watson interpretó el resultado electoral como una respuesta de la comunidad varelense a las políticas del gobierno nacional. «El sufragio de cada vecino y vecina fue un mensaje: detener el avasallamiento de Javier Milei«, sentenció el intendente.

El vicepresidente del Partido Justicialista varelense destacó particularmente «la tarea de la militancia» ante el resultado obtenido en el distrito, subrayando el trabajo territorial que permitió sostener el caudal de votos del peronismo en una elección marcada por la baja participación a nivel nacional.

Julio Pereyra: «Reflexión y unidad»

El diputado nacional Julio Pereyra, presidente del PJ local y figura central del peronismo varelense, llamó a «la reflexión, al trabajo en unidad para aportar nuestra mejor versión» tras conocerse los resultados.

Pereyra, es una de las figuras políticas más relevantes de Florencio Varela y su liderazgo fue clave en la construcción del resultado electoral que posicionó al distrito como el más contundente para Fuerza Patria en la Zona Sur del conurbano.

Varela, el distrito más peronista de la región

Los números ubican a Florencio Varela como el municipio con mayor diferencia a favor de Fuerza Patria en la Zona Sur:

Florencio Varela: FP 51,5% – LLA 30,8% (diferencia: 20,7 puntos)

FP 51,5% – LLA 30,8% (diferencia: 20,7 puntos) Berazategui: FP 45,96% – LLA 36,62% (diferencia: 9,34 puntos)

FP 45,96% – LLA 36,62% (diferencia: 9,34 puntos) Quilmes: FP 45,72% – LLA 37,37% (diferencia: 8,35 puntos)

Mientras que en Quilmes y Berazategui La Libertad Avanza logró porcentajes superiores al 36%, en Varela el oficialismo nacional apenas superó el 30%, evidenciando la fortaleza de la estructura territorial del peronismo local.

El contexto provincial

A nivel provincial, el resultado fue inverso: La Libertad Avanza ganó en Buenos Aires con 41,53% de los votos frente al 40,83% de Fuerza Patria, obteniendo 17 bancas contra 16 del kirchnerismo.

Sin embargo, distritos como Florencio Varela, junto con Quilmes y Berazategui, funcionaron como diques de contención del avance libertario, manteniendo la tradición peronista de la Zona Sur del conurbano bonaerense.

Análisis: Las claves del triunfo varelense

Estructura territorial sólida

La diferencia de 20 puntos no es casualidad. Florencio Varela cuenta con una de las estructuras territoriales más consolidadas del peronismo bonaerense, con fuerte presencia en los barrios y un trabajo sostenido de los referentes locales.

Liderazgo de Pereyra y Watson

La dupla conformada por Julio Pereyra y Andrés Watson logró mantener la cohesión del espacio y movilizar al electorado tradicional del PJ.

Rechazo a las políticas nacionales

El resultado también refleja el impacto de las políticas de ajuste del gobierno nacional en un distrito con altos índices de vulnerabilidad social, donde las medidas económicas de Javier Milei generaron fuerte rechazo.

Proyección: ¿Qué sigue?

Con este resultado, Florencio Varela se consolida como un bastión estratégico del peronismo bonaerense de cara a las elecciones de 2027. El llamado de Julio Pereyra a la «reflexión y unidad» sugiere que el espacio buscará capitalizar este triunfo para fortalecer su posicionamiento en la región.

Para Andrés Watson, el resultado representa un respaldo a su gestión y a la continuidad del proyecto peronista en el distrito, en un contexto nacional adverso para el kirchnerismo.