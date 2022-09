En el sur bonaerense hay una nueva Reserva Natural protegida

Cabe recordar que el islote figuraba bajo la categoría de reserva por un decreto del año 2011. No obstante, la intención de la Ley era garantizar la conservación de dicha categoría.

(Por InfoGEI ).- La C ámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declaró el Islote De La Gaviota Cangrejera como Reserva Natural de Objetivo Definido Mixto Faunístico y Educativo. La ministra Daniela Vilar y el equipo del Ministerio de Ambiente trabajaron en el proyecto junto a la Senadora, Ayelén Durán y el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Federico Susbielles e impulsaron la sanción de esta ley que salda una demanda histórica del distrito.