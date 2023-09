En el Día de la Primavera inauguraron otro Jardín

Con un emotivo acto que congregó a autoridades locales, provinciales y nacionales, el mandatario comunal de Florencio Varela, Andrés Watson, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis , dio apertura oficial al Jardín de Infantes N°949 en el corazón de Santa Rosa.

Ubicado en la intersección de las calles Mallorca con Bonn, este nuevo establecimiento educativo para el nivel inicial representa un logro palpable de la inversión en educación tanto a nivel provincial como nacional. El Alcalde Watson, visiblemente emocionado, destacó el compromiso político que se tradujo en la concreción de este sexto edificio educativo en tan solo cuatro años.

«Este proyecto tiene un propósito claro: brindar a nuestros niños y niñas espacios adecuados para iniciar su trayectoria educativa», enfatizó el Intendente. Además, subrayó la importancia de completar todas las etapas de aprendizaje en el distrito, desde el jardín de infantes hasta la universidad varelense.

Un jardín de infantes, el sueño de todo un barrio

El gobernador Kicillof compartió el sentimiento de alegría de embarcar a la comunidad, al ver realizado el sueño de contar con una institución educativa para los niños de la región que previamente no tenían acceso a la escolarización. «Este logro es el resultado del esfuerzo del Estado, no del mercado», afirmó el mandatario provincial. Destacó que, en pocos días, se agotaron los 240 cupos de matrícula, evidenciando la necesidad que esta inauguración cubrió en la población.

Gabriel Katopodis, miembro del gabinete presidencial, describió el nuevo jardín de infantes como una base sólida para el crecimiento y un llamado a continuar trabajando en las prioridades de la gente, llegando a lugares donde aún no se había intervenido.

Para los vecinos como Virginia Quienta, esta apertura representa la culminación de una larga espera. «Conseguir vacantes para los más pequeños era una tarea ardua. Anotarlos era complicado por la alta demanda. La única opción era buscar en lugares alejados de casa», confesó.

La construcción del jardín de infantes fue meticulosamente planificada, incluyendo cuatro aulas, sanitarios individuales y un patio para cada una, un Salón de Usos Múltiples, área administrativa, cocina y un sector de juegos al aire libre.

La emoción de la directora del nuevo jardín

La directora del establecimiento, Sonia Di Natale, expresó su felicidad al saldar una deuda histórica en la zona y garantizar el derecho a la educación de tantos niños y niñas. «Formar ciudadanos fue un desafío que asumimos con un plantel de 12 profesionales comprometidos con esta labor», concluyó.

El evento contó con la presencia de funcionarios municipales, federales y provinciales, así como representantes del ámbito educativo del distrito, todos testigos de un momento que quedará marcado en la historia educativa de Florencio Varela.