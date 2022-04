En agasajo a jubilados Roberto “Mata” Rodríguez anunció que “éste es mi último mandato”

El Centro de Empleados de Comercio de Quilmes realizó el domingo un encuentro con jubilados en el camping que poseen en la Ribera local. En la oportunidad, el líder del gremio, Roberto “Mata” Rodríguez celebró que “después de la pandemia podemos retomar esto que es dar la cara a la gente, y vinimos al río para que los afiliados sepan qué hicimos en este Camping”.

Destacó que “venimos de una temporada récord en el Camping La Amistad de El Pato, y también en el hotel de Valeria del Mar, de Miramar, de Mar del Plata. Quizás no podemos hablar con tranquilidad porque no se firmó aún la letra chica del convenio, pero en el medio está el Gobierno nacional que no quiere que se le escape nada, mientras tanto las obras sociales perdemos porque tenemos que cobrar en pesos, pero pagamos los insumos en dólares. Y esto no sólo le pasa a los quilmeños, sino a todas las obras sociales. Y la plata no alcanza”.

“Después del ACV que sufrí, aprendí a poner el esfuerzo en las cosas que lo merecen, y el sindicato, los jubilados, las cosas que hacemos se merecen que pongamos todo el esfuerzo porque la gente no se olvida de todo lo que hicimos por el gremio. Yo soy un agradecido, pero hay que seguir haciendo; no podemos resignarnos”, agregó Rodríguez.

“Uno le pone garra, pero al escuchar a los medios hegemónicos con su discurso de que todo está mal en la Argentina, hasta nos convencemos de que todo está mal. No hay duda que la plata argentina ha perdido un valor importante contra otras monedas, pero el mundo sufrió también la inflación; no olvidemos que sufrimos la pandemia, y en EEUU hoy sufre un brote importante de COVID porque tenía tanta gente que no se quiso vacunar”.

BALANCE

“Calculo que éste es mi último mandato que voy a tener en Quilmes, también en la Asociación Deportiva Berazategui que adoro. Pero es así. La gestión en ‘mi’ sindicato ha sido importante, porque tenemos dos campings, porque tenemos un club (por El Porvenir), 3 hoteles, todas las sedes están impecables, y ahora en mayo vamos a iniciar la construcción de la sede nueva de Florencio Varela que hemos comprado, y como nos donaron las tierras del ferrocarril que están frente al Camping de El Pato, haremos una cancha sintética, una cancha de paddle, veremos si podemos asfaltar. Esto es lo que podemos mostrarle a la gente: crecimiento”.

“Mientras se debate si la Corte, la reelección, esto o aquello, la gente está muerta de hambre. Yo soy muy crítico de la gestión de mi organización sindical, porque si bien hubo un acuerdo de 59%, la gente lo va a cobrar en enero del año que viene, pero el problema es hoy. Yo me duermo muy intranquilo si no le digo la verdad al afiliado. Me siento mal porque en algún momento creí que me podía involucrar en la política, y hoy me doy cuenta que lo mejor que hice fue no hacerlo”, agregó.

Gentileza : Perspectiva Sur