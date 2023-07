Empresas importantes de Impresoras en el mercado

Otro punto de ventaja de esta empresa es que gracias a los sensores IoT que monitorean continuamente cientos de puntos de datos, estos dispositivos son fáciles de administrar sin sobrecargar a su personal de TI. Esto te ayuda a que no tengas que pasar tanto tiempo administrando tus impresoras y así te puedas concentrar en tus empresas.

Otra de las mejores empresas es la Brother. Las impresoras de esta empresa producen documentos increíblemente nítidos, no tarda mucho en calentarse e imprime rápidamente hasta 32 páginas por minuto. Sus equipos cuentan con un alimentador automático con escaneo dúplex de una sola pasada para procesar rápidamente hojas de varias páginas y de doble cara. Los cartuchos de tóner no son demasiado caros y duran mucho tiempo. Los equipos tienen conectividad USB, Wi-Fi y Ethernet, y hay soporte para NFC, Apple AirPrint y Morpia Print Service.