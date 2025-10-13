Emotivo festejo por los 76 años de San Francisco Solano

Sobre la avenida 844, los bombos, las banderas y los trajes de los Bomberos Voluntarios marcaban el ritmo del 76° aniversario de San Francisco Solano, una jornada que se vivió como una verdadera fiesta popular en Quilmes.

Con vecinos emocionados, delegaciones escolares y agrupaciones tradicionalistas, la intendenta Mayra Mendoza encabezó los actos centrales que incluyeron el desayuno en el cuartel de bomberos, el izamiento de la bandera, el Tedeum y el tradicional desfile sobre la avenida 895.

“¡Feliz cumpleaños San Francisco Solano! 76 años de historia, de raíces y de mucha fuerza”, arrancó Mayra desde el palco oficial, rodeada de funcionarios, concejales y representantes de instituciones locales. “Hoy tenemos un gobierno nacional que no tiene corazón, y eso el pueblo trabajador no lo quiere ni lo merece. Queremos volver a tener una Argentina justa, libre y soberana, como aquella que tuvimos con Néstor y Cristina”, lanzó ante una multitud que respondió con aplausos y bombos.

El desfile fue una postal de comunidad: los bomberos estrenando una nueva unidad móvil, los clubes barriales, las escuelas, los scouts, los centros de jubilados y hasta agrupaciones gauchas, todos marchando al compás de los aplausos.

Desde temprano, Mayra participó del desayuno con el cuerpo de Bomberos Voluntarios —que celebró su 67° aniversario—, donde agradeció “la entrega y el compromiso con la comunidad”. Luego encabezó el izamiento de la bandera nacional junto a Ramón Arce, presidente de la Comisión de Festejos, y asistió al Tedeum en la parroquia local, celebrado por el obispo auxiliar monseñor Eduardo Redondo.

Ya sobre el mediodía, la jefa comunal se subió al palco sobre la avenida 844 y habló ante miles de vecinos que la aclamaban.

“Los que queremos a la Argentina no queremos vivir de rodillas ante el FMI. Queremos un país con derechos, trabajo y dignidad. Los días más felices fueron, son y serán peronistas”, enfatizó.

El mensaje político caló hondo entre los asistentes, pero la jornada no se detuvo ahí. Durante la tarde, las familias siguieron disfrutando de la feria de emprendedores, los foodtrucks a precios populares y una maratón musical con artistas locales. El cierre prometía fiesta: Jimmy y su Combo Negro y La T y La M coronarían la noche a pura cumbia, con todo el espíritu de Solano encendido.

El evento, organizado por el Municipio de Quilmes junto al Rotary Club, el Club de Leones, los Bomberos Voluntarios y la Cámara de Comercio e Industria, contó con apoyo del Instituto Cultural de la Provincia y medidas de seguridad, limpieza y fiscalización para garantizar una jornada sin incidentes.

Más que un aniversario, fue una reafirmación de identidad: Solano celebró con fe, corazón y peronismo.