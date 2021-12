Emigrar a Nueva Zelanda: ¿Cómo conseguir trabajo?

La visa Working Holiday es la más solicitada por los argentinos que quieren trabajar en Nueva Zelanda, ya que te permite hacer básicamente cualquier tipo de trabajo temporal en el país mientras estés de vacaciones. En este caso no necesitarás de algún título universitario en específico, pero podrás ganar más dinero si elegís un trabajo con mucha demanda. Esta visa solo dura 12 meses.

En cada caso se necesita un visado distinto. Si te interesa viajar solo por un tiempo, la visa Working Holiday será tu mejor opción. Este tipo de visa te permite trabajar mientras estás de vacaciones o estudiando y se otorga por un tiempo máximo de un año. El único requisito para pedir este visado, además de los documentos de identidad necesarios, es no ser mayor de 35 años.