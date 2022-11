Elevan a juicio la causa contra dos Técnicos de Argentino de Quilmes; los entrenadores están detenidos por grooming y abuso de jugadoras del plantel femenino

Impresionante despliegue de la UOCRA en tribunales: «Olmedo no se toca»

Una vez que trascendió la denuncia, Omar y Diego Giménez, domiciliados en el barrio El Monte-Matadero, se dieron a la fuga. No obstante, la detención se produjo poco después, cerca de las inmediaciones de la estación de ómnibus de Luján, donde intentaban escapar en un micro hacia el interior del país.

Durante la investigación, se confirmó que Omar y Diego Giménez, enviaban mensajes obscenos a las chicas; les tomaban las medidas a las nenas para confeccionarles la ropa deportiva que iban a utilizar en las competencias; también se comprobó que los acusados mantenían un chat de whatsApp con las jugadoras a los que no les permitían el acceso a los padres y que utilizaban para pedirles a las nenas fotos o videos bailando y les exigían que fueran borrados bajo amenazas de no dejarlas jugar el partido oficial.

Los dos ex DT, se enfrentan a penas de entre 15 y 20 años de prisión; aunque si es sólo grooming, sería de 5 años de cárcel si no se acumulan otros casos. Cabe indicar que se define como grooming «el acoso sexual a niños, niñas y adolescentes a través de medios digitales, consistente en acciones desplegadas generalmente por personas adultas, de cara a establecer contacto con fines sexuales».

Según se supo, en los últimos días los Giménez a través de sus defensas, renunciaron a un Juicio por Jurados, por lo que no serán juzgados por vecinos de la región y lo hará un Tribunal conformado por tres jueces.