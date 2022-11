Elecciones en la UCR Varela “QUEREMOS SEGUIR CON EL CRECIMIENTO DEL RADICALISMO LOCAL”

Mensaje de la UCR de Florencio Varela: “A una semana de una nueva interna para el control de nuestro comité distrital, quiero dejar claro las intenciones de la LISTA 115 para un nuevo periodo.

Tenemos la intención de seguir creciendo, que nuestro comité vuelva a ser el faro de la democracia varelense, empezamos a darle vida con pintura y actividades, volviendo a abrirla al público y no solo a los políticos. Nuestro edificio es parte de la identidad varelense, y no puede volver a caer a lo quera hace no más de 5 años.

Queremos seguir un actor serio de la política, ya demostramos en las ultimas PASO que este equipo está para mucho, y puede ofrecerle oportunidad a los jóvenes, mujeres y trabajadores de las nuevas generaciones, con proyectos aggiornados a su realidad y necesidades.

Por eso, apuntamos a la unidad de la mayor cantidad de sectores posibles, con correligionarios que trabajan para el partido y que creen en la política como herramienta transformadora, no solo desde los cargos electorales, sino desde la militancia. Este grupo tiene el desafío de que la UCR varelense sea más grande y protagonista en nuestra sociedad.

Para cerrar, les dejo algunos de quienes integran la lista:

Ramiro Albornoz (Presidente), Silvana Cajal (Vicepresidente), Carlos Núñez (Secretario), Claudia Medina (Tesorera), Ezequiel Palacios (1° Vocal Titular), Osvaldo Albornoz (1° Convencional Titular)

Agradezco a todos los que el 13 de noviembre se acercaran a las urnas para celebrar nuestra democracia”.

Ramiro Albornoz – Candidato a presidente por el Comité de Florencio Varela