Elecciones Bonaerenses 2025: Recorrida por el Polo Electoral de La Plata

Los integrantes de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, junto a funcionarios del Ministerio de Gobierno del Poder Ejecutivo, el Juzgado Federal Nro. 1 de la Plata y apoderados de las alianzas y partidos que participarán de las elecciones del próximo 7 de septiembre, recorrieron el Polo Electoral de La Plata.

En la visita del predio constataron la labor e interactuaron con personal a cargo del armado de las urnas y los materiales que serán distribuidos en los más de 7000 establecimientos en los que se desarrollará la votación.

Participaron la presidenta de la Junta Electoral provincial, Hilda Kogan, su vicepresidenta Ana María Bourimborde y los vocales Eduardo Delbés, Gustavo De Santis y Federico Thea; el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco; y la secretaria del Juzgado Federal Nro. 1 de La Plata, Daniela Sayal, entre otras autoridades.

Asimismo, fueron convocados y participaron apoderados de las alianzas Fuerza Patria; La Libertad Avanza; Somos Buenos Aires; Potencia; Frente de Izquierda y Trabajadores; Unión y Libertad; Unión Liberal; Nuevos Aires;Es con Vos Es con Nosotros; y los partidos del Trabajo y la Equidad; Libertario; Política Obrera; Frente Patriota Federal; Valores Republicanos; Movimiento de Avanzada Socialista; Tiempo de Todos; Construyendo Porvenir; Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integridad Social; Izquierda Popular; Integrar; Nuevo Morón.