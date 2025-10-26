Fuerza Patria ganó en los tres municipios de la Zona Sur del conurbano bonaerense, manteniendo el bastión peronista histórico de Florencio Varela, Quilmes y Berazategui, aunque La Libertad Avanza triunfó a nivel provincial con 41,53% de los votos, según los primeros resultados de las elecciones 2025.

Resultados en la región:

Florencio Varela: Fuerza Patria 51,58% | LLA 30,83%

Fuerza Patria 51,58% | LLA 30,83% Quilmes: Fuerza Patria 45,72% | LLA 37,37%

Fuerza Patria 45,72% | LLA 37,37% Berazategui: Fuerza Patria 45,96% | LLA 36,62%

El kirchnerismo logró contener el avance libertario en esta zona clave del conurbano, donde los intendentes y referentes locales del peronismo desplegaron una fuerte estrategia territorial.

RESULTADOS DETALLADOS POR MUNICIPIO

FLORENCIO VARELA: El bastión más firme

Fuerza Patria arrasó con más del 50%:

Fuerza Votos % Fuerza Patria 105.159 51,58% La Libertad Avanza 62.863 30,83% Frente de Izquierda 11.973 5,87% Propuesta Federal 6.120 3,00% Provincias Unidas 3.192 1,56%

Análisis local: El distrito de Julio Pereyra, diputado nacional y presidente del PJ local, y Andrés Watson, intendente, confirmó su lealtad peronista. Con más de 20 puntos de diferencia sobre LLA, Varela fue el municipio más contundente de la zona para el kirchnerismo.

QUILMES: Mayra Mendoza retuvo su territorio

La intendenta logró 8 puntos de ventaja:

Fuerza Votos % Fuerza Patria 141.956 45,72% La Libertad Avanza 116.054 37,37% Frente de Izquierda 17.484 5,63% Propuesta Federal 8.173 2,63% Provincias Unidas 7.290 2,34%

Análisis local: Mayra Mendoza logró mantener Quilmes en manos del kirchnerismo, aunque con un margen menor al de Varela. La Libertad Avanza creció significativamente en este distrito respecto a 2021, superando el 37%. La elección mostró una mayor competitividad que en comicios anteriores, donde el peronismo solía obtener diferencias más amplias.

BERAZATEGUI: La batalla más reñida

El distrito más competitivo de la zona:

Fuerza Votos % Fuerza Patria 84.534 45,96% La Libertad Avanza 67.370 36,62% Frente de Izquierda 10.422 5,66% Propuesta Federal 5.471 2,97% Provincias Unidas 3.821 2,07%

Análisis local: Berazategui fue donde La Libertad Avanza mostró mayor penetración en la zona. Con menos de 10 puntos de diferencia, el resultado evidencia que el oficialismo nacional logró instalarse como segunda fuerza competitiva incluso en territorios históricamente peronistas. Fuerza Patria ganó, pero el margen fue el más ajustado de los tres municipios.

CONTEXTO PROVINCIAL: LLA GANÓ BUENOS AIRES

A nivel provincial, el resultado fue inverso:

Fuerza Política Votos % Bancas La Libertad Avanza 3.426.223 41,53%17 Fuerza Patria 3.367.961 40,83%16 Frente de Izquierda 415.364 5,03%2 Propuesta Federal 230.291 2,79% Provincias Unidas 202.524 2,45%

Solo 58.262 votos separaron a las dos primeras fuerzas en la provincia más poblada del país. La Libertad Avanza creció exponencialmente (pasó de 2 a 17 bancas), mientras que Fuerza Patria perdió una banca pero mantuvo su caudal electoral.

ANÁLISIS: LA ZONA SUR, ÚLTIMA TRINCHERA PERONISTA

El conurbano se divide

Los resultados evidencian una división clara del conurbano bonaerense: mientras la Zona Sur se mantuvo fiel al peronismo, otros distritos cayeron en manos de La Libertad Avanza. Varela, Quilmes y Berazategui funcionaron como dique de contención del avance libertario.

La maquinaria territorial funcionó

La diferencia entre estos tres municipios y el promedio provincial demuestra la efectividad de la estructura territorial del PJ. Los intendentes y referentes locales lograron movilizar el voto en zonas donde el kirchnerismo tiene fuerte presencia histórica.

Pero LLA creció incluso acá

Aunque perdió, La Libertad Avanza logró porcentajes impensados para un espacio liberal en estos territorios. El 30-37% obtenido en los tres distritos marca un crecimiento sustancial respecto a 2021, cuando el espacio apenas superaba el 10%.

LA JORNADA ELECTORAL

Participación: Muy baja en todo el país

Muy baja en todo el país Boleta Única Papel: Funcionó sin inconvenientes en su debut

Funcionó sin inconvenientes en su debut Clima: Jornada tranquila, sin incidentes en los tres distritos

18:10 – Cerraron las urnas: participación muy baja en todo el país

A las 18 en punto cerraron los comicios en todo el país para las Elecciones Legislativas 2025. La jornada se caracterizó por una participación electoral muy baja, marcando una de las menores concurrencias en elecciones nacionales de los últimos años.

Los argentinos votaron para elegir 127 diputados nacionales y 24 senadores que ocuparán sus bancas en el Congreso desde el 10 de diciembre. En el caso de Buenos Aires, se renovaron las 35 bancas de diputados que habían ingresado en 2021.

En Florencio Varela, Quilmes y Berazategui, las autoridades de mesa iniciaron el proceso de escrutinio provisorio tras una jornada que transcurrió con normalidad y sin incidentes relevantes. La Boleta Única Papel cumplió su debut histórico en elecciones de cargos nacionales sin inconvenientes técnicos significativos, aunque algunos votantes manifestaron dudas iniciales sobre su uso.

Los primeros resultados oficiales del escrutinio provisorio comenzarán a difundirse desde las 21 horas. A partir de ese momento se conocerán las tendencias que definirán la distribución de bancas en el Congreso. Ahora comienza el conteo de votos mesa por mesa, con fiscales de todas las fuerzas políticas presentes.

Recta final: votó el 58,5% del padrón nacional

Falta una hora para el cierre de las urnas y la participación electoral alcanzó el 58,5% del padrón a nivel nacional, según datos oficiales de la Dirección Nacional Electoral (DNE) del Ministerio del Interior.

La cifra marca una recuperación respecto al mediodía, cuando había votado el 23% del electorado bonaerense, aunque aún se encuentra por debajo de los registros de las legislativas de 2021 a la misma hora.

En Florencio Varela, Quilmes y Berazategui se observó un incremento de la afluencia durante la tarde, con filas moderadas en las principales escuelas.

Esta elección representa un hito institucional: es la primera vez en la historia argentina que se utiliza la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el territorio nacional.

El nuevo sistema, aprobado por el Congreso, busca simplificar el proceso electoral y reducir costos. Los votantes reciben una única hoja con todas las listas y marcan con una cruz su preferencia antes de depositarla en la urna. Las autoridades de mesa en los tres distritos bajo cobertura reportaron un funcionamiento correcto de la BUP, sin inconvenientes técnicos significativos.

Las urnas cerrarán a las 18 horas, aunque quienes estén en la fila a esa hora podrán votar normalmente.

12:00 – Participación por debajo de 2021

A las 12 del mediodía había votado el23% del padrón en la provincia de Buenos Aires, una cifra inferior a la registrada en las elecciones legislativas de 2021 a la misma hora.

La jornada continúa con normalidad en Florencio Varela, Quilmes y Berazategui, donde no se reportaron inconvenientes significativos durante la mañana.

Las autoridades electorales esperan que la participación se incremente durante la tarde, como suele ocurrir en los comicios bonaerenses.

El clima acompaña en la Zona Sur del conurbano, con buena temperatura y sin lluvia, lo que podría favorecer una mayor afluencia en las próximas horas.

Las mesas permanecen abiertas hasta las 18 horas, aunque quienes estén en la fila a esa hora podrán ejercer su derecho al voto.

11:30 – Votaron los principales referentes políticos de la zona

Los principales dirigentes de Florencio Varela y Quilmes acudieron durante la mañana a emitir su voto en esta jornada electoral que define 35 diputados nacionales por Buenos Aires.

En Florencio Varela votaron Gustavo Rearte, presidente del Concejo Deliberante, y Julio Pereyra, diputado nacional y presidente del PJ local, quien busca renovar su banca en el Congreso.

Ambos se mostraron optimistas sobre la participación ciudadana y destacaron la importancia de esta elección para la provincia. P

or su parte, en Quilmes emitió su voto Mayra Mendoza, intendenta del distrito, quien acompañó el acto cívico en una escuela de su municipio.

La jefa comunal remarcó la tranquilidad con la que transcurre la jornada y el correcto funcionamiento de la Boleta Única Papel en su primer uso en territorio bonaerense. Los tres referentes llegaron temprano a sus lugares de votación, cumpliendo con el protocolo electoral y saludando a vecinos que también concurrían a las urnas.

Minuto a minuto: Jornada electoral en la Zona Sur

La provincia de Buenos Aires vota hoy para elegir 35 diputados nacionales en una elección histórica que marca el debut de la Boleta Única Papel. Seguí en vivo todas las novedades desde Florencio Varela, Quilmes y Berazategui.

Lo más importante ahora de las elecciones 2025:

Apertura normal en los tres municipios, sin inconvenientes con autoridades de mesa

Más de 13,3 millones de bonaerenses habilitados para votar

Primera vez que se usa la Boleta Única Papel en Buenos Aires

Transporte público gratuito durante toda la jornada

ACTUALIZACIONES EN VIVO

9:30 – Primeras horas transcurren sin contratiempos

La jornada electoral de las elecciones 2025 comenzó sin mayores sobresaltos en Florencio Varela, Quilmes y Berazategui. Las mesas abrieron puntualmente a las 8 de la mañana y las autoridades designadas se presentaron en sus puestos, según confirmaron fuentes de los comandos electorales locales.

Los votantes se están familiarizando con la Boleta Única Papel, el nuevo sistema que reemplaza las tradicionales boletas partidarias. En lugar de introducir múltiples papeletas en el sobre, los electores marcan con una cruz su elección en un único documento.

El clima acompaña la jornada cívica en la Zona Sur del Gran Buenos Aires, con cielo mayormente despejado y temperaturas agradables para la primavera.

8:00 – Abren las urnas en toda la provincia

Las urnas abrieron puntualmente en los tres distritos. Autoridades de mesa reportaron presencia normal de fiscales de todas las fuerzas políticas principales. El protocolo de apertura se cumplió sin demoras significativas.

Los números de la elección bonaerense

Quiénes pueden votar hoy

13.353.974 bonaerenses están en el padrón electoral

están en el padrón electoral 435.329 jóvenes de 16 y 17 años pueden votar de forma optativa (no obligatoria)

pueden votar de forma optativa (no obligatoria) En 2023, el 68,6% de los menores de 18 participó en las elecciones presidenciales

Qué se elige

Buenos Aires renueva 35 diputados nacionales que ingresaron en 2021. Esas bancas se distribuyeron así:

Frente de Todos : 15 diputados

: 15 diputados Juntos por el Cambio : 15 diputados

: 15 diputados La Libertad Avanza : 2 diputados

: 2 diputados Frente de Izquierda: 3 diputados

Cómo es el sistema de votación

Se usa el método D’Hont para distribuir las bancas. Las fuerzas necesitan superar el 3% del padrón para acceder a representación. Con 15 listas compitiendo, varias pelearán por ese umbral.

Las principales listas en competencia

Fuerza Patria

Encabeza: Jorge Taiana, ex canciller y ex ministro de Defensa

Candidatos destacados: Jimena López (massista), Juan Grabois (dirigente social), Vanesa Siley, Sergio Palazzo (titular de La Bancaria)

La Libertad Avanza

Encabeza: Diego Santilli, tras la baja de José Luis Espert

Candidatos destacados: Karen Reichardt (vedette), Sebastián Pareja (armador de Karina Milei), Alejandro Finocchiaro (PRO)

Provincias Unidas

Encabeza: Florencio Randazzo, ex ministro del Interior

Candidatos destacados: Margarita Stolbizer, Emilio Monzó (ambos ex JxC)

Frente de Izquierda

Encabeza: Nicolás del Caño (busca renovar)

Candidatos destacados: Romina Del Pla (docente), Juan Carlos Giordano

Otras fuerzas

Unión Federal: Fernando Gray (intendente de Esteban Echeverría)

Fernando Gray (intendente de Esteban Echeverría) Coalición Cívica: Juan Manuel López

Juan Manuel López Proyecto Sur: Ricardo Alfonsín

Boleta Única Papel: el cambio electoral

Esta es la primera elección donde los bonaerenses usan la Boleta Única Papel (BUP). El nuevo sistema busca:

Mayor transparencia en el proceso

Reducción de costos de impresión

Menos espacio necesario en las mesas

Agilizar el escrutinio

¿Cómo se vota? Los electores marcan con una cruz la opción elegida en un único papel, que luego se introduce en el sobre y se deposita en la urna.

Facilidades para votar

El gobierno bonaerense dispuso transporte público gratuito durante toda la jornada. La medida incluye:

Colectivos urbanos e interurbanos

Servicios de media y larga distancia

Transporte fluvial del Delta del Paraná

«El servicio gratuito asegura que ningún ciudadano vea limitado su derecho al voto por no poder acceder al transporte», explicó el ministro Martín Marinucci.

Cronograma del día

08:00 – Apertura de mesas

– Apertura de mesas 18:00 – Cierre de urnas (pueden seguir votando quienes estén en fila)

– Cierre de urnas (pueden seguir votando quienes estén en fila) 18:30 (aprox.) – Inicio del escrutinio provisorio

(aprox.) – Inicio del escrutinio provisorio 21:00 (aprox.) – Primeras tendencias definitivas

Seguí minuto a minuto todas las novedades de la jornada electoral en Florencio Varela, Quilmes y Berazategui. Actualizamos constantemente.