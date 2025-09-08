Elecciones 2025: Fuerza Patria arrasa con 56% en Florencio Varela

Con más del 80% de las mesas escrutadas en Florencio Varela, Fuerza Patria consolida su dominio en las elecciones bonaerenses 2025 con 56,05% de los votos, mientras La Libertad Avanza queda rezagada con 23,84% y el Frente de Izquierda suma 6,19%.

Tras el cierre de urnas y el escrutinio provisorio, los primeros resultados oficiales en Florencio Varela confirman una amplia ventaja para Fuerza Patria, que logra 56,05% de los votos con más del 80% de las mesas escrutadas.

En segundo lugar se ubicó La Libertad Avanza, con 23,84%, mientras que el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad obtiene 6,19%.

La jornada electoral se desarrolló con normalidad en todo el distrito, y la participación superó el 60% del padrón habilitado, consolidando una de las votaciones más activas en los últimos comicios locales.

Este resultado refleja un predominio contundente del peronismo en el Concejo Deliberante y la política local, mientras que los partidos opositores deberán analizar los datos para sus estrategias futuras.

En el plano provincial, estos números se suman al escrutinio en otras localidades de la Tercera Sección Electoral, donde se observa una tendencia similar a favor del oficialismo bonaerense.