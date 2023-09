Elecciones 2023: en que andan los candidatos a intendentes

En la recta final hacia las elecciones 2023 del 22 de octubre, los candidatos a la intendencia de Florencio Varela comienzan a intensificar sus actividades de campaña, buscando conquistar el voto de una ciudadanía ávida de seguridades y mejoras para el municipio.

Watson hace punta en las elecciones 2023 en Varela

Andrés Watson, el actual intendente y candidato de Unión por la Patria, se presenta como el favorito después de una contundente victoria en las PASO de agosto, donde aventajó a su competidor casi 20 puntos porcentuales. Su campaña se centra en resaltar los logros de su gestión, con un fuerte énfasis en áreas clave como la infraestructura vial, la industria local, la salud y el fomento del deporte. Recientemente, Watson inauguró una serie de obras que destacan su compromiso con el desarrollo integral de Florencio Varela.

Elecciones 2023: qué hace Scrochi de la Libertad Avanza

Nicolás Scrochi, representante de Libertad Avanza, emergió como la sorpresa de las PASO al asegurar el segundo lugar. En las últimas semanas, participó activamente en eventos de campaña, incluyendo una caravana hacia La Plata junto al referente nacional y aspirante a la presidencia, Javier Milei. Además, Scrochi mantuvo reuniones cercanas con vecinos, así como encuentros con docentes y maestros locales, mostrando un enfoque orientado a la participación ciudadana y la construcción de una plataforma basada en las necesidades de la comunidad.

Florencia Casamiquela de Juntos para el Cambio

Florencia Casamiquela, candidata de Juntos por Cambio, apostó por un acercamiento directo a los vecinos, sosteniendo encuentros en el barrio de Vatteone. En sus declaraciones destacó la importancia de dejar atrás las divisiones políticas y trabajar conjuntamente en la construcción de un Florencio Varela transformado. Su mensaje apunta a la unión de fuerzas para lograr un municipio más próspero y equitativo.

La izquierda también piensa en octubre

Por su parte, Favio Boleo, representante de la izquierda en Florencio Varela, concentró sus esfuerzos en la realización de reuniones vecinales, buscando conectar directamente con los ciudadanos y presentar su propuesta de cambio desde una perspectiva de izquierda. Su campaña se enfoca en propuestas con un fuerte acento en la justicia social y la participación comunitaria.

A medida que se acerca el día de las elecciones, los candidatos redoblan sus esfuerzos en busca de la confianza de los votantes, cada uno con un enfoque particular en los problemas y desafíos que enfrenta Florencio Varela. La ciudadanía observa atentamente estos movimientos, ansiosa por un futuro promisorio para su comunidad. Infosur continuará brindando cobertura detallada de esta apasionante contienda electoral.