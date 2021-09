Elecciones 2021: Vilma Ripoll en Quilmes

La candidata a diputada nacional del Frente de Izquierda Unidad Vilma Ripoll, visitó el domingo la Feria de la Cañada en Quilmes Oeste, donde conversó con vecinos y feriantes.

Frente a las elecciones del próximo domingo, Ripoll expresó: “La gente está con mucha bronca, y muchos nos han dicho que el domingo no quieren ir a votar. Nosotros les explicamos que no hay bancas que queden vacías porque alguien no votó. A los partidos tradicionales no les importa si alguien votó o no votó porque después ellos van y siguen tomando decisiones contra el pueblo, que después las pagamos nosotros, los trabajadores.” Y agregó: “La verdadera forma de expresar el rechazo y la bronca es con el voto a la izquierda”.

De cara a la interna dentro del Frente de Izquierda, la candidata explicó: “Nosotros pensamos que es importante que el FIT Unidad se abra para que todos los sectores de luchadores ambientales, de las mujeres, de trabajadores puedan ingresar y ser parte de la pelea. No alcanza con sacar dos o tres diputados, hay que postularse para gobernar.”

Acompañada por Olga Villarreal, primera candidata a concejal por la lista 10R del mismo espacio político, recorrió la feria y luego participó de un almuerzo junto a militantes y simpatizantes de la zona.