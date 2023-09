El Veneno de la verdad: desde el lunes  juzgan en juicio por jurado a la mujer que intentó envenenar a su pareja dos veces

Luego de 5 años, desde el lunes 18 de septiembre comenzará a ser juzgada María Betania Pérez Pilo , la mujer que intentó envenenar a su pareja dos veces: en la cárcel y en el Hospital Mi Pueblo. El debate se desarrollará en la modalidad de Juicio por Jurado y estará a cargo del juez Técnico Santiago Zurzolo Suarez del Tribunal Oral Criminal 2 de Florencio Varela.

La mujer está acusada de envenenar a su pareja, un preso de la cárcel de Florencio Varela y a un custodio en un incidente sin precedentes ocurrido en marzo de 2018.

A Pérez Pilo se la acusa de ser autora de los delitos de “tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por el empleo de veneno en concurso ideal con tentativa de homicidio agravado por el empleo de veneno”.

Tal consta en la causa, el 13 de marzo de 2018 Mario Emilio Ale Gamarra fue visitado por Pérez Pilo y sufrió un cuadro diagnosticado como síncope que derivó en un urgente traslado al Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela para su atención.

Días más tarde, nuevamente la imputada lo fue a ver al nosocomio del barrio Villa Vatteone de Florencio Varela con unas gaseosas que habrían estado contaminadas con veneno. En esas circunstancias, Ale Gamarra tomó de la bebida y la compartió con su custodio; tras la ingesta ambos comenzaron a convulsionar, perdiendo la conciencia de manera inmediata, entrando en un estado de coma por el que se debatieron entre la vida y la muerte, superando tal afección de salud y recuperándose del grave cuadro.

Postergaciones

Recordemos que en marzo de 2020, Pérez Pilo había optado por que 12 ciudadanos la juzguen y determinen si es culpable no culpable, la pandemia produjo que la audiencia debiera postergarse en 2021 y 2022, confirmándose el desarrollo del debate oral los días 18, 19 y 20 de septiembre de 2023.

La mujer es asistida por los defensores particulares Martin Giandomenico y Diego Estevez. El fiscal a cargo de la acusación será el doctor Marcelo Selier y el juez técnico Santiago Zurzolo Suárez.

El caso

Los hechos se dieron el 13 de marzo de 2018; cabe destacar que en un allanamiento en la vivienda de Pérez Pilo, en la localidad platense de Villa Elvira, policías secuestraron un frasco de veneno para hormigas, otro con líquido para frenos y “otra sustancia aceitosa que no pudo ser identificada” sobre un plato, arriba de una mesa.

Por Romina M. Parfeniuk