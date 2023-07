El varelense que ganó el Telekino de 500 millones de pesos no aparece y está por perder el premio

El pasado domingo 2 de julio, un afortunado se llevó el súper pozo del Telekino, un popular juego de azar en Argentina. Sin embargo, hasta el momento, el ganador no hizo acto de presencia para reclamar su premio, poniendo en riesgo la posibilidad de cobrar la asombrosa suma de 500.176.288 de pesos.

El ganador, cuya identidad aún es desconocida, posee un cartón con los quince números sorteados hace casi dos semanas: 20, 22, 19, 15, 9, 10, 4, 25, 11, 1, 13, 21, 17, 2 y 5. Esta combinación de números le otorgó la oportunidad de obtener no solo el dinero en efectivo, sino también dos casas, tres autos y dos viajes, uno por Argentina y otro por Europa.

El cartel que puso la agencia de Florencio Varela buscando al ganador del Telekino.

Según el reglamento del Telekino, el ganador tiene un plazo máximo de diez días hábiles para presentarse y reclamar el premio. En este caso, el plazo finalizaría el viernes 14 de julio, dado que el sorteo tuvo lugar el domingo 2 de julio. Hasta la fecha límite, la persona aún tiene tiempo para cobrar el premio en la agencia de Florencio Varela, donde adquirió el boleto ganador en la agencia de quiniela «Colorado el 25», ubicada en Sallarés y Rodó.

El agencianciero, dueño del establecimiento, se encuentra preocupado por la ausencia del ganador, ya que también tiene en juego un premio estímulo que solo puede cobrar si el ganador se presenta a reclamar su premio. El agencianciero expresó su solicitud de que el ganador se presente lo antes posible, ya que se estima que no es un cliente frecuente, sino alguien de paso.

Hasta el momento, no se reveló si el ganador del premio millonario está al tanto de su victoria en el Telekino. En caso de que la persona no esté informada sobre su triunfo, no sufrirá ninguna penalización. Sin embargo, el reloj sigue avanzando, y el tiempo para reclamar el premio se agota.

La expectativa en la comunidad y en la agencia de quiniela sigue en aumento, a la espera de que el ganador apareció antes del viernes 14 de julio para hacer valer su derecho y cambiar su vida de manera drástica con el premio obtenido.