El valor de decorar la cocina de casa con mármol

Cada acabado le da un plus diferente al mármol y así, es posible dar vida a los más diversos diseños y entornos, que pueden ir del minimalismo al estilo clásico o industrial, tan en boga.

Quienes hacen tareas permanentes en la cocina personal o profesional, saben que las propiedades del mármol no se consiguen en otro material. Es el caso de la resistencia a las temperaturas elevadas, lo que la hace una pieza ideal al preparar alimentos.

El mármol en sus más diversas tonalidades totalmente naturales, es un material que perdura prácticamente inalterable. Su hermosura natural propia de la piedra, su delicadeza y calidez arriban a ese aspecto y logran reflejar ambientes originales que no se encuentran en otro tipo de decoración.

Cierto es que hasta no hace mucho, las mesas de cocina en este material fueron un clásico. Un poco por diversidad de precios y por innovación de otros materiales, cedieron algo de lugar. No obstante, recuperaron vigencia a la par de otros tipos de piedra, gracias a su inocultable elegancia y resistencia al uso intensivo que habitualmente recibe. Mirá sus características únicas y decidí su conveniencia.

