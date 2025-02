El último adiós a Paloma: despedida en la vereda de su casa

El viento caliente de la tarde sacudía las cortinas blancas que colgaban en la entrada de la casa. Afuera, en la vereda de Canalejas Méndez 1249, vecinos y familiares se abrazaban en un dolor compartido. Paloma Gallardo, la adolescente de 16 años asesinada junto a su amigo Josué Salvatierra, fue velada en el templo evangelista que su padre, Omar Gallardo, levantó en Bosques.

En esta parte de la despedida, no hubo sala de velatorio ni cajón en penumbras. Su padre, pastor de la Iglesia de Dios, decidió despedirla con las puertas abiertas de su hogar, para que todo el barrio pudiera acompañarla en su último viaje. A la intemperie, entre lágrimas y oraciones, Paloma fue velada en la vereda de su casa.

Alicia Pita, su madre, se paró frente a los micrófonos con la voz quebrada pero firme.

“Esperaba que los medios me acompañaran antes, para encontrarlos vivos. No solo eso, sino que después han querido ensuciar la memoria de mi hija y cuestionar a mi familia. Los perdono, ya no me voy a quedar con ese rencor en el corazón”, expresó.