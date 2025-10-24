El triple crimen que se ordenó desde Perú

Pidieron la prisión preventiva de ocho imputados y que la causa pase al fuero federal. Los fiscales aseguran que la orden de matar a las tres jóvenes partió desde Lima.

Florencio Varela volvió a estremecerse con una revelación que reconfigura el caso policial más brutal del año. A poco más de un mes del triple femicidio de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi, los fiscales de la UFI de Homicidios de La Matanza pidieron la prisión preventiva de los ocho imputados y solicitaron que la causa pase al fuero federal, tras confirmar que la orden de matarlas habría sido dada desde Perú.

La trama del crimen expone una conexión transnacional con el narcotráfico. Según la investigación, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, líder de una banda peruana, fue quien dio la orden de ejecutar a las jóvenes desde Lima. Actualmente se encuentra detenido en su país, a la espera de extradición a la Argentina.

Los fiscales Carlos Adrián Arribas, Claudio Fornaro, Diego Rulli y Lorena Pecorelli sostuvieron que el crimen fue parte de una estructura “narco criminal planificada, jerarquizada y con división de tareas”, y que el triple femicidio fue “la culminación de una empresa criminal con permanencia temporal y actuación coordinada”.

La acusación apunta contra Miguel Ángel Villanueva Silva, Ariel Giménez, Víctor Sotacuro Lázaro, Maximiliano Andrés Parra, Celeste González Guerrero, Milagros Ibáñez, Iara Ibarra y Matías Ozorio, todos imputados por homicidio criminis causa y privación ilegítima de la libertad, además de homicidio agravado por alevosía y ensañamiento.

El expediente, que ya supera 1.500 fojas, incluye pericias telefónicas, autopsias y allanamientos que reconstruyen las últimas horas de las tres víctimas. Los investigadores describen una “convergencia intencional planificada” en la que los acusados actuaron “de modo seguro, a traición y con una brutalidad indescriptible”, utilizando golpes, patadas y elementos filocortantes.

La causa podría dar un giro en los próximos días: los fiscales pidieron que pase al fuero federal, ya que las muertes no serían “un hecho aislado”, sino parte de un entramado delictivo con características de crimen organizado y que tiene extensas ramificaciones en Florencio Varela.

En paralelo, Interpol mantiene tres órdenes de captura internacional contra los prófugos peruanos Alex Ydone Castillo, David “El Loco” Huamani y Manuel Valverde Rodríguez, todos vinculados al mismo grupo criminal.

Mientras tanto, Florencio Varela sigue en duelo. Las familias de las víctimas reclaman justicia y protección ante la viralización de videos del horror en redes sociales, una nueva dimensión del daño que el caso dejó al descubierto: la violencia digital que convierte el dolor en espectáculo.

En tanto, vecinos denuncian a una banda que tiene a maltraer a los vecinos de Los Pilares en Florencio Varela. «Que los corten, antes de que maten», dicen desde el vecindario. Los detalles serán contados por Infosur en breve.