El transporte público en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: una mirada sobre colectivos y metro buses

Debemos recordar que el uso consciente del transporte público permitirá que nuestra ciudad no sea víctima de contingencias ambientales y colaborará con el camino hacia una ciudad donde el tránsito no genere altos niveles de estrés en horas pico.

Las frecuencias no sobrepasan los 30 minutos, son fluidas y óptimas. En este sentido la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se equipara a grandes ciudades de Latinoamérica destacan por contar con buenos servicios de transporte público; entre ellas podemos mencionar metrópolis como Ciudad de México y Bogotá.

Para quienes no residen en Capital Federal y son de provincia de Buenas Aires, en más de ocasión ha significado un problema acercarse a la ciudad, al no contar con líneas de subte directas o incluso auto propio. Ese recorrido estresante concluyó a partir de la ejecución de múltiples líneas de colectivo y con la implementación del metro bus.

La cantidad de líneas de colectivos en la Capital Federal se incrementó en los últimos quince años. A partir de allí se ordenaron recorridos y horarios . A ello se sumó que las obras destinadas al surgimiento del metro bus en la ciudad, colaboraron fuertemente para que muchos ciudadanos lleguen a tiempo no solo a sus trabajos, sino también a las reuniones con amigos y familia.