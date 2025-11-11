El sur del conurbano al borde del colapso: 8 líneas de colectivos están de paro y miles quedaron sin transporte

Los choferes de MOQSA y El Nuevo Halcón paralizan el transporte por salarios impagos. Las líneas 22, 148, 159, 219, 300, 500, 584 y 603 no circulan. «Hay 1100 familias que no tienen para comer», denunciaron. Prometen seguir si no cobran.

ZONA SUR / CONURBANO BONAERENSE — El caos es total. Y quizás la crónica era anunciada. La mañana del martes amaneció con ocho líneas de colectivos paralizadas en simultáneo en la zona sur del Gran Buenos Aires, dejando a cientos de miles de pasajeros literalmente a pie. Lo que empezó el viernes como un paro de la línea 148 se transformó en una huelga masiva que hoy tiene en jaque a todo el transporte público del conurbano: Florencio Varela, Quilmes, Berazategui, Solano, Bernal, y decenas de barrios más quedaron sin conexión con la Capital Federal y entre sí.

La situación se agravó dramáticamente ayer a la tarde. Los choferes de MOQSA (Micro Omnibus Quilmes S.A.) —que habían levantado el paro por la madrugada tras conseguir un «compromiso» de la empresa— volvieron a paralizar los servicios cuando descubrieron que el dinero prometido nunca llegó a sus cuentas. Y no solo no levantarán la medida de fuerza hoy: prometen seguir hasta que les depositen lo que les deben.

«Hasta que no esté el sueldo no salen los bondis», advirtieron los trabajadores en diálogo con Crónica TV. Y agregaron un dato escalofriante: «Hay 1100 familias que no tienen para comer».

Ocho líneas de colectivos paralizadas: el mapa del caos

El paro afecta a ocho líneas de colectivos que son vitales para la movilidad de la zona sur:

Siete de estas líneas pertenecen a MOQSA (todas excepto la 148, que es de El Nuevo Halcón). Juntas, transportan diariamente a cientos de miles de trabajadores que se movilizan desde Florencio Varela, Quilmes, Berazategui, Solano, Bernal, Villa Dominico y otros barrios hacia la Ciudad de Buenos Aires y entre distintos puntos del conurbano.

Sin estas líneas funcionando, el sur del Gran Buenos Aires quedó literalmente partido al medio. Las estaciones de tren amanecieron colapsadas de gente buscando alternativas. Los pocos colectivos de otras empresas que circulan van repletos, pasan de largo en las paradas, y generan peleas entre pasajeros desesperados por subir.

La traición: prometieron pagar y no pagaron

Lo más grave de todo no es solo que hay un paro. Es cómo llegamos a este punto. Los choferes de MOQSA habían levantado la medida de fuerza, tras tres días de paro durante el fin de semana. ¿Por qué la levantaron? Porque la empresa les prometió que depositaría los salarios adeudados durante la mañana.

Los trabajadores confiaron. Volvieron a sacar los colectivos a la calle. Durante toda la mañana del lunes, circularon con normalidad. Los pasajeros respiraron aliviados. «Por fin vuelven las líneas», decían en las paradas.

Pero a la tarde, cuando los choferes chequearon sus cuentas bancarias, el dinero no estaba. La empresa no cumplió. No depositó ni un peso. Y la bronca explotó.

«Nos mintieron en la cara. Nos hicieron sacar los colectivos prometiéndonos que iban a pagar, y no pagaron nada. ¿Cómo seguimos laburando así?», relató un chofer de la línea que pidió no ser identificado. «Nosotros también tenemos familia. También tenemos que comer. Somos 1100 familias que no tienen para comer, literal».

1100 familias sin plata para comer

La frase «hay 1100 familias que no tienen para comer» no es una exageración. Es un dato concreto: MOQSA emplea a 1100 choferes que llevan semanas sin cobrar a tiempo. Y cuando hablamos de «sin cobrar», no nos referimos a un atraso de unos días. Hablamos de salarios de octubre sin pagar, de trabajadores que ya no tienen ahorros, que pidieron prestado a familiares, que están comiendo fiado en el almacén del barrio.

«¿Vos sabés lo que es levantarte todos los días, manejar 12 horas, aguantar el tráfico, los insultos de los pasajeros, la presión de cumplir horarios, y no cobrar?», pregunta otro chofer de la línea 300. «Yo tengo tres hijos. Mi señora no consigue trabajo. Estamos viviendo de la ayuda de mi suegra, que cobra una jubilación de miseria. No puedo más».

Los testimonios se repiten. Familias que no pueden pagar el alquiler. Padres que no pueden comprar útiles escolares para sus hijos. Madres que estiran el presupuesto de comida al límite. Y todo mientras manejan colectivos que transportan miles de pasajeros por día, en un servicio esencial que genera millones de pesos en recaudación.

¿A dónde va esa plata? ¿Por qué los trabajadores no cobran si los colectivos circulan, los pasajeros pagan, y la empresa recibe subsidios del Estado nacional?

MOQSA: promesas incumplidas y trabajadores al límite

MOQSA (Micro Omnibus Quilmes S.A.) es una de las empresas de transporte más grandes de la zona sur. Opera siete líneas clave, tiene más de 1100 empleados, y recibe millones de pesos en subsidios estatales para garantizar el servicio. Pero esos subsidios, aparentemente, no están llegando a los bolsillos de los trabajadores. Y la UTA (Unión Tranviarios Automoror), el gremio que nuclea a los trabajadores, supo cortar toda la avenida Clachaquí para que la línea 500 no le quiten la concesión. ¿Ahora donde está la UTA?

El Nuevo Halcón: cinco días sin respuestas

Mientras tanto, la línea 148 de El Nuevo Halcón cumple hoy su quinto día consecutivo de paro. A diferencia de MOQSA, que al menos dio alguna (falsa) promesa de pago, El Nuevo Halcón ni siquiera se digna a negociar.

Los choferes de la 148 iniciaron el paro el viernes a las 00:00 horas. Desde ese momento, no salió ni un solo colectivo. La empresa se limitó a publicar un comunicado genérico en redes sociales diciendo que «persiste la abstención de tareas», pero no informó por qué no paga, cuándo va a pagar, ni si hay alguna negociación en curso.

«Es como si no existiéramos. No nos atienden, no nos hablan, no nos responden. Somos invisibles para ellos», dice un chofer de la 148 con 15 años de antigüedad. «Pero cuando necesitan que salgamos a trabajar, ahí sí nos buscan».

La línea 148 conecta Florencio Varela y Solano con Constitución. Para miles de vecinos de esos barrios, es la única forma de llegar a trabajar en Capital. Llevan cinco días buscando alternativas: trenes colapsados, remises caros, combinar tres colectivos para hacer un recorrido que antes hacían en uno solo. Y muchos, directamente, perdieron días de trabajo.

Los pasajeros: entre la bronca y la comprensión

La reacción de los pasajeros es compleja. Hay bronca, claro. Hay gente que perdió el laburo por llegar tarde. Hay estudiantes que faltaron a exámenes. Hay madres que no pudieron llevar a sus hijos al médico. El caos del transporte afecta a todos.

Pero también hay comprensión. Porque la mayoría de los pasajeros de estas líneas son trabajadores como los choferes. Gente que también sufre cuando no le pagan a tiempo, que también tiene que hacer malabares para llegar a fin de mes, que también sabe lo que es que te caguen con el sueldo.

«Entiendo que los choferes tengan que reclamar. Yo también laburo y sé lo que es no cobrar», dijo una pasajera de la línea 148 que esperaba un colectivo que nunca llegó. «Pero yo también necesito llegar al trabajo. O sea, los dos estamos en la misma. Los choferes sin cobrar, yo sin poder ir a laburar. ¿Y quién se hace cargo? La empresa, que no paga. El Estado, que no controla».

Otro pasajero, más enojado, lo planteó así: «Esto no es culpa de los choferes. Es culpa de las empresas de mierda que no pagan, de los políticos que les dan subsidios millonarios y se los roban, y de un sistema de transporte que está hecho para que nos caguemos todos entre nosotros. Los choferes contra los pasajeros, los pasajeros contra los choferes, y los empresarios contando la guita».

El Estado ausente: subsidios millonarios y choferes sin comer

Acá hay un dato que no se puede ignorar: tanto MOQSA como El Nuevo Halcón reciben subsidios del Estado nacional para operar el servicio de transporte. Estamos hablando de millones de pesos por mes que se giran desde la Nación a estas empresas con un objetivo claro: garantizar que los colectivos circulen y que los trabajadores cobren.

Pero los colectivos no circulan. Y los trabajadores no cobran.

¿A dónde va la plata de los subsidios? ¿Se la quedan los empresarios? ¿Hay corrupción? ¿Hay desvío de fondos? ¿O realmente las empresas están en crisis y no pueden pagar? Nadie lo explica. Nadie rinde cuentas.

El Ministerio de Transporte de la Nación no emitió ningún comunicado sobre la situación. La Secretaría de Transporte de la Provincia de Buenos Aires tampoco. Los intendentes de Florencio Varela, Quilmes y Berazategui no se pronunciaron. Es como si el problema no existiera.

Mientras tanto, 1100 familias no tienen para comer y cientos de miles de pasajeros no pueden ir a trabajar.

Un sistema roto que explota en las espaldas de los de abajo

El paro de colectivos en la zona sur nes la manifestación de un sistema de transporte público roto, sostenido con subsidios millonarios que no llegan a los trabajadores, operado por empresas que no rinden cuentas, y abandonado por un Estado que mira para otro lado.

Los choferes reclaman algo tan básico como cobrar su sueldo a tiempo. Los pasajeros reclaman algo tan elemental como poder ir a trabajar. Son dos reclamos legítimos, dos derechos fundamentales, dos urgencias que deberían poder convivir.

Pero en un sistema roto, donde los empresarios se quedan con los subsidios y el Estado no controla, los que pagan el precio son siempre los de abajo: los choferes que no comen y los pasajeros que no viajan.

Ocho líneas paralizadas. 1100 familias sin plata. Cientos de miles de pasajeros varados. Y nadie, absolutamente nadie, haciéndose cargo.

El sur está a pie. Y seguirá estándolo hasta que alguien, alguna vez, decida poner plata donde hay que ponerla: en el bolsillo de los trabajadores que mueven el conurbano todos los días.

LÍNEAS AFECTADAS POR EL PARO

SIN SERVICIO

EMPRESA MOQSA:

Línea 22

Línea 159

Línea 219

Línea 300

Línea 500

Línea 584

Línea 603

EMPRESA EL NUEVO HALCÓN:

Línea 148 (5° día consecutivo de paro)

IMPACTO:

8 líneas paralizadas en simultáneo

en simultáneo 1100 trabajadores sin cobrar salarios

sin cobrar salarios Cientos de miles de pasajeros afectados

afectados Zonas más golpeadas: Florencio Varela, Quilmes, Berazategui, Solano, Bernal, Villa Dominico

CRONOLOGÍA DEL CONFLICTO

VIERNES 7/11 – 00:00hs:

→ Línea 148 (El Nuevo Halcón) inicia paro por salarios impagos

VIERNES 7/11 – Tarde:

→ MOQSA se suma al paro (7 líneas)

SÁBADO 8/11 y DOMINGO 9/11:

→ Todo el fin de semana sin servicio en 8 líneas

LUNES 10/11 – 00:00hs:

→ MOQSA levanta paro tras «promesa» de pago de la empresa

→ Línea 148 continúa parada

LUNES 10/11 – Tarde:

→ Empresa NO deposita salarios prometidos

→ MOQSA vuelve a parar TODAS sus líneas

→ 8 líneas paralizadas nuevamente

MIÉRCOLES 12/11:

→ Prometen continuar el paro si no cobran

DECLARACIONES

CHOFERES DE MOQSA:

«Hasta que no esté el sueldo no salen los bondis»

«Hay 1100 familias que no tienen para comer»

«Nos mintieron en la cara. Nos hicieron sacar los colectivos prometiéndonos que iban a pagar, y no pagaron nada»

PASAJEROS:

«Entiendo que tengan que reclamar, pero yo también necesito llegar al trabajo. Estamos todos en la misma»

«Esto no es culpa de los choferes. Es culpa de las empresas que no pagan y de los políticos que no controlan»

ALTERNATIVAS DE TRANSPORTE

SI NECESITÁS MOVERTE POR LA ZONA SUR:

DESDE FLORENCIO VARELA:

Tren Roca ramal Bosques → Constitución (ATENCIÓN: Servicio colapsado)

Líneas de otras empresas (limitadas y repletas)

DESDE QUILMES:

Tren Roca → Constitución (ATENCIÓN: Servicio colapsado)

Línea 324, 501

DESDE BERAZATEGUI:

Tren Roca → Constitución (ATENCIÓN: Servicio colapsado)

IMPORTANTE: