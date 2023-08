El peor padre: condenado por abusar de su hija

El Tribunal en lo Criminal N°1 de Florencio Varela, integrado en la ocasión por los jueces Santiago Zurzolo Suárez, Fabio Stremel y Julia Márquez, condenó en el mediodía de ayer a C.R.T acusado por el delito de abuso sexual del cual había sido víctima su hija biológica cuando esta tenía 7 años.

En el debate oral y público declararon por la fiscalía a cargo del Dr. Maistruk, la madre de la víctima y ex pareja de C. R. T., quien describió distintos momentos de violencia que vivió mientras convivió con quien se encuentra siendo juzgado.

“Nos habíamos separado y me fui a vivir a La Plata, las condiciones para que estuvieran mis hijos no estaban dadas y además no habíamos podido encontrarles vacante para que estudien. Esa fue la razón por las que quedaron en la semana con él ya que tenían su escuela cerca y los fines de semana los buscaba para que estén conmigo” describió la madre de la niña, quien también refirió el sufrimiento que siente por lo que le pasó, pero el cual nunca había indagado.

Se vio y escucho el relato de la menor en la Cámara Gesell en la que con voz firme y clara, describió paso a paso lo que vivió en la habitación de la calle Irala al 1800 de Bosques Norte en la que vivía con su padre y su hermano menor.

También, prestaron declaraciones la docente, la encargada de gabinete y la directora de la Escuela Primaria Nº 24 del barrio Nicolás Avellaneda, quienes aquella tarde de septiembre de 2018, intervinieron y organizaron distintos protocolos luego de que varias alumnas del tercer grado manifestaran tras una clase de ESI que una de sus compañeras de 7 años habría manifestado que sufría abusos de parte de su padre.

Veredicto condenatorio

Para el tribunal, C.R.T., que lleva detenido dos años deberá cumplir la pena de 14 años y 4 meses como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, calificado por el vínculo y por ser cometido por un guardador.