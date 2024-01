El Papa Francisco le habló a los jóvenes de Quilmes, Varela y Berazategui: ¿Qué les dijo?

En un encuentro lleno de espiritualidad y cercanía, el Papa Francisco dirigió unas palabras conmovedoras a los jóvenes de la Diócesis de Quilmes, que abarca también a Florencio Varela y Berazategui, tres localidades de la región con profundo arraigo católico.

Con una sonrisa y un tono ameno, el Sumo Pontífice instó a los jóvenes a continuar su camino con entusiasmo. «Sigan adelante con entusiasmo», expresó en un video grabado durante su encuentro con el Obispo Carlos Tissera en Roma, transmitiendo un mensaje de aliento y esperanza.

El Papa no dejó de lado la importancia de mantener el vínculo intergeneracional, aconsejando a los jóvenes: «No se cansen, no se olviden de visitar a los viejos que ellos les van a dar sabiduría». En un gesto de humildad y conexión, el líder religioso recordó a todos los habitantes de la Diócesis que les otorga su bendición y pidió un gesto de reciprocidad: «Y les pido, recen por mí, a favor no en contra», agregando un toque de humor y cercanía.

La alegría del Papa Francisco por el Camino Sinodal

Dentro de este contexto, el Papa Francisco expresó su alegría por el Camino Sinodal, un proceso eclesial de reflexión y discernimiento, alentando a los fieles a continuar compartiendo sus experiencias. «Sigan adelante también intercambiando experiencias, así la fe viene arraigada de abajo hacia arriba», concluyó el Papa, destacando la importancia de fortalecer la fe a través de la comunión y el diálogo comunitario.