El orgullo de ser Halcón

Nicolás Tripicchio aseguró que “es un orgullo pertenecer a este equipo”, en referencia a Defensa y Justicia, el Halcón de Florencio Varela, que derrotó a Tigre por 2 a 0 y lidera el grupo B de la Copa de la Liga Profesional (LPF).

“El trabajo es lo que se pregona en esta institución y la humildad que tenemos para enfrentar los partidos. Por eso creo que somos un equipo muy grande, porque en todos los frentes estamos compitiendo. Venimos haciendo un desgaste importante. Tenemos compañeros que entran y dejan todo», dijo Tripicchio, quien hoy convirtió un gol.

Para el volante, “es bueno tener otra victoria en casa, es lindo y hay que disfrutar”, y en referencia a las semifinales por la Copa Sudamericana ante Liga de Quito, garantizó que el equipo “va a estar presentes, futbolísticamente hablando”.

“Se viene una seguidilla muy linda y la vivimos con total tranquilidad. Nos hacemos presentes en todos los partidos, ahora se nos viene una semifinal y vamos a estar presentes”, señaló.

El Halcón que derrotó a Tigre en Varela

Defensa y Justicia derrotó de local a Tigre por 2 a 0 y es el líder de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional, en un encuentro correspondiente a la quinta fecha de este certamen argentino.

El «Halcón» de Varela se impuso con tantos de Lucas Pratto y Nicolás Tripicchio, ambos de cabeza en el segundo tiempo, y así llegó a los 9 puntos y lo sigue Newell’s, que con un partido menos, cuenta con ocho unidades.

Defensa y Justicia consiguió esta victoria a días del partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, del miércoles 27 de septiembre, donde enfrentará a Liga de Quito en la capital ecuatoriana.

El local abría la cancha por la izquierda con Alexis Soto, Gastón Togni y Nicolás “Uvita” Fernández que salían a jugar y abría huecos al llevarse a los zagueros rivales. Mientras que Tigre desde la llegada de Lucas Pusineri buscaba hacerse fuerte desde el medio desde la posición de Agustín Cardozo y Lucas Menossi, parea que José Paradela y Alexis Castro generaran acciones y alimentaran al uruguayo Renzo López y al paraguayo Blas Armoa.

Defensa comenzó a cercar a Tigre e hizo trabajar a Santiago Rojas con disparos de Tripicchio y de Santiago Solari, luego de ricas jugadas colectivas. El local sufrió una baja cuando a la media hora del primer tiempo Uvita debió dejar la cancha por una molestia muscular pensando en las semifinales por la Copa Sudamericana. En su lugar ingresó el experimentado Lucas Pratto.

Para el segundo tiempo, Julio Vaccari vio como las lesiones modificaban su plan inicial ya que debió enviar a la cancha a Gonzalo Castellani por Julián Malatini, y decidió apostar a la línea de tres, debido al poco peso ofensivo de los delanteros visitantes.

El Halcón de Varela juega y gana.

El local arrancó mejor con un disparo de Santiago Solari que tapó Rojas, y el rebote lo tomo Togni que estrello el balón en el palo, en un momento en que Tigre fue un tembladeral. Unos minutos después «Beto» Bologna se lució ante los jugadores de Tigre al impedir que se abriera el marcador.

Los técnicos apelaron a sus relevos y eso favoreció a Defensa que comenzar a mostrar poderío y número a la hora de entrar al campo rival. Luego de una muy buena jugada, el local tuvo un córner que Soto ejecutó y deposito en la cabeza de Lucas Pratto que marcó el primer gol para el Halcón.

El equipo de Vaccari fue marcando una superioridad y la plasmó en el minuto 39 cuando tuvo otra pelota parada, esta vez un tiro libre, desde la izquierda de su ataque, y esta vez Soto la puso en la cabeza de Tripicchio que marcó el segundo tanto.

El árbitro Facundo Tello consultó al VAR por dudas en un off side del futbolista local y luego de un par de minutos lo convalidó, para ampliar la diferencia en favor de los discípulos de Vaccari.

En los minutos que restaron, Defensa se apoderó de la pelota y alejó los peligros del arco defendido por Bologna, haciendo ingresar a Dylan Gissi para reforzar la defensa, mientras que Tigre languideció en el mediocampo, ya que los dirigidos por Pusineri tuvieron una baja performance.

La victoria confirma el proyecto del futbol en Florencio Varela y premia el trabajo de Julio Vaccari y su plantel, que están peleando tres torneos con un presupuesto corto.

El Halcón, un orgullo para Florencio Varela.

= Síntesis=

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Nicolás Tripicchio, Julián Malatini, Santiago Ramos Mingo y Darío Cáceres; Manuel Duarte, Julián López, Gastón Togni y Alexis Soto; Santiago Solari y Nicolás Fernández. DT: Julio Vaccari.

Tigre: Santiago Rojas; Martín Garay, Robert Rojas, Abel Luciatti y Sebastián Prieto; Lucas Menossi y Agustín Cardozo; Alexis Castro, José Paradela; Blas Armoa y Renzo López. DT: Lucas Pusineri.

Goles en el segundo tiempo: 23m Pratto (DyJ) y 39m Tripicchio (DyJ).

Cambio en el primer tiempo: 32m Lucas Pratto por Nicolás Fernández (DyJ).

Cambios en el segundo tiempo: 1m Gonzalo Castellani por Malatini (DyJ); 19m Sebastián Medina por Armoa (T); 20m Gabriel Alanis por Duarte (DyJ) y Jonathan Berón por Togni (DyJ); 35m Aaron Molinas por Paradela (T) y Agustín Obando por Castro (T); 41m Juan Cruz Esquivel por Cardozo (T) y 45m Dylan Gissi por Solari (DyJ).

Amonestados: Castellani (DyJ). 29m Prieto (T).

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: Pablo Dóvalo.

Cancha: Defensa y Justicia.