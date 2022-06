El Obispo de Chascomús cree que el cura desaparecido en Maipú, regresó a Venezuela

Al respecto, el Obispo señaló que «si bien la situación no involucraba ni a la comunidad parroquial ni al obispado, juzgué necesario intervenir en una especie de mediación para escuchar a las partes y buscar una justa solución», para lo cual había presentado «una propuesta satisfactoria para las partes», que quedó plasmada incluso en un acta, pero «lamentablemente el sacerdote incumplió el acuerdo», y luego no se supo más de él. «Este es el hecho objetivo: el padre Luodovis junto con su familiares, abandonó la parroquia el 7 de junio sin anuncio previo», dijo Malfa en el comunicado, señalando además que, el último miércoles, él mismo había viajado a Maipú, donde constató «la ausencia» del cura «y que había hecho abandono de su oficio de párroco y partió junto a su hermana y sobrinos».

Después de constatar el abandono de la parroquia y el lugar donde vivía el cura, donde no hay rastros de violencia, el propio Obispo de la Diócesis , Carlos Humberto Malfa, a través de un comunicado, admitió implícitamente que Ludovis se habría ido por propia voluntad: «presumiblemente podría haber vuelto a su diócesis de origen en Venezuela», tras incumplir un acuerdo para solucionar un problema económico.

(Por InfoGE).- La desaparición del cura de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, Padre Enrique Ludovis, mantiene en vilo a la comunidad de maipuense que no sale de su desconcierto, en medio de una cantidad de versiones que buscan encontrar una explicación a la ausencia del prelado.