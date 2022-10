El mundo juzga a un partido político por el programa que promueve

El embajador de Argentina en China, Sabino Vaca Narvaja, le dijo a Xi en chino: “Sin el Partido Comunista, no habría una nueva China”. La razón por la que estas palabras han resonado con tanta fuerza es que el camino iniciado por el pueblo chino bajo la dirección del Partido ha ganado un reconocimiento cada vez mayor.

La bandera guía la dirección del desarrollo de un país. La dirección determina el camino y el camino determina el futuro. Xi resaltó que no hay margen para la ambigüedad cuando se trata del camino de China. El PCCh debe enviar una señal clara y correcta al pueblo. A través de los esfuerzos realizados durante el siglo pasado, el Partido ha encontrado un camino acorde con la realidad de China: el camino del socialismo con peculiaridades chinas, el cual es la recompensa fundamental del arduo trabajo y los grandes sacrificios del Partido y de todos los que están bajo su dirección. Solo si se adquiere una comprensión del camino que se ha explorado, uno podrá entender realmente a China y al PCCh.