El “Halcón” no para de volar

Defensa esta segundo tras golear en Tucumán y se afirma en puestos de Sudamericana 2022

Defensa y Justicia se colocó en el segundo puesto de la tabla de posiciones de la Liga Profesional al golear por 4 a 0 a Atlético Tucumán, de visitante, y además se está asegurando un lugar en la Copa Sudamericana 2022 y, aunque más remotas, todavía cuenta con chances matemáticas de entrar a la Libertadores del año próximo.

El equipo de Florencio Varela llegó a la segunda posición en un sprint formidable que muestra que sacó 25 de los últimos 27 puntos en juego, marcando una estadística que puede empalidecer hasta al River Plate de Marcelo Gallardo.

Por el lado de los tucumanos, Atlético suma ya seis partidos sin ganar, en un marco en el que su técnico Pablo Guiñazú no tiene muchos recursos en el banco, por lo que apostó a los juveniles a los que viene haciendo debutar en los últimos encuentros.

Defensa ingresó al estadio José Fierro imponiendo su fútbol y su presente, frente a un Atlético que vive su peor momento desde que regresó a Primera.

El equipo dirigido por Sebastián Beccacece hizo pesar a sus extremos Carlos Rotondi y Francisco Pizzini, que les ganaron los duelos individuales a sus marcadores.

Aunque Defensa empezó a buscar el arco de Christian Lucchetti desde el arranque, la primera oportunidad importante la tuvo Atlético a los 18 minutos cuando Renzo Tesuri recibió una pelota, ganó en velocidad y la punteó por arriba de un Ezequiel Unsain que le advertía a su rival que el arbitro había sancionado off side, pero las cámaras mostraron que el jugador tucumano arrancó habilitado.

La presión, la velocidad y el funcionamiento aceitado le rindieron resultados a Defensa, cuando Rotondi fue a buscar una pelota que se prestaron entre Felipe Campos y Marcelo Ortiz y la perdieron de manera infantil.

Rotondi la robó y se lanzó a toda velocidad al área, donde cedió al medio para que Miguel Merentiel marcará el primer tanto del encuentro con mucha facilidad.

Los dirigidos por Pablo Guiñazú mostraron temple y fútbol de la mano de Guillermo Acosta y Ramiro Carrera y trataron de empujar a Defensa contra el arco defendido por Unsain.

A fuerza, primero de pelota parada y luego de ganar las divididas, Atlético hizo merecimientos para empatar el encuentro, pero no lo logró en los primeros 45 minutos.

Ambos equipos regresaron sin cambios del vestuario, pero Defensa se mostró conectado con todo ya que, al minuto Francisco Pizzini desbordó y fusiló a Lucchetti que dio rebote y luego le tapó el gol de manera increíble a Walter Bou.

A los 17 minutos Abel Bustos perdió una pelota en tres cuartos en campo de Defensa, Gabriel Hachen la robó, se lanzo en velocidad y le metió un pase milimétrico a Pizzini, quien también apuró el paso hasta que la devolvió al medio del área y allí el futbolista que inició el contraataque venció a Lucchetti.

A partir de este tanto, el conjunto de Florencio Varela sacó a relucir todos sus recursos y comenzó a florearse para marcar dos goles en menos de 10 minutos.

El tercer tanto llegó a los 23 minutos cuando Merentiel sufrió un penal de parte de Ortiz, quien le había pifiado a la pelota. La conversión llego por parte de Walter Bou, hoy reconvertido en un media punta cuasi enganche.

El cuarto tanto mostró a todos los delanteros y volantes de Defensa participando, hasta que Pizzini la mandó al fondo de la red después de un remate de Raúl Loaiza en el travesaño.

El concierto de Defensa y Justicia siguió con dos oportunidades para Merentiel para marcar el quinto, así como una oportunidad para Bou, conjurada por Lucchetti. Los visitantes querían tomarse revancha de los cinco goles recibidos en tiempos de pandemia, cuando debieron jugar en el mismo escenario de hoy con suplentes por un contagio masivo en el plantel.

La clasificación a las Copas y el segundo puesto es un premio para Defensa y Justicia y para su técnico, Sebastián Beccacece, seguramente escolta también de Gallardo como su equipo de River, en eso de determinar a los mejores entrenadores del fútbol argentino, y que año a año rearma un plantel al que se le van muchos jugadores y al que llega un número igual de futbolistas. Y con un presupuesto corto.

=SINTESIS=

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Felipe Campos, Marcelo Ortiz, Yonathan Cabral, Matías Orihuela, Guillermo Acosta, Abel Bustos, Joaquín Pereyra, Renzo Tesuri; Ramiro Ruiz Rodríguez y Ramiro Carrera. DT: Pablo Guiñazú.

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Nicolás Tripicchio, Adonis Frías, Nazareno Colombo y Marcelo Benítez; Kevin Gutiérrez y Gabriel Hachen; Francisco Pizzini; Walter Bou y Carlos Rotondi; Miguel Merentiel. DT: Sebastián Beccacece.

Gol en el primer tiempo: 21m Merentiel (DyJ).

Goles en el segundo tiempo: 18m. Hachen (DyJ), 23m. Bou (DyJ), de penal y 31m. Pizzini (DyJ) .

Cambios en el segundo tiempo: 19m. Leonardo Heredia por Carrera (AT), Franco Coman por Tesuri (AT) y Emanuel Rosales por Pereyra (AT), 25m. Raúl Loaiza por Hachen (DyJ); 31m. Junior Benítez por Ruiz Rodríguez (AT); Franco Paredes por Rotondi (DYJ) y Alexis Soto por Benítez (DyJ); 40m. Matías Rodríguez por Tripichio (DyJ) y Braian Rivero por Gutierrez (DyJ).

Amonestados: Acosta, Ortiz y Bustos (AT).

Árbitro: Andrés Gariano.

Cancha: Atlético Tucumán.