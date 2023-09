El Halcón de Varela está imparable

El Halcón de Florencio Varela, sigue su marcha incontenible en tres competencias, solamente apareado por Boca Juniors en el fútbol argentino, y el miércoles a la noche dio otro paso hacia adelante para alcanzar los cuartos de final de la Copa Argentina al vencer por 6 a 5 en definición por tiros penales a Estudiantes, de Río Cuarto, luego de empatar sin goles en los 90 minutos regulares de este encuentro disputado en cancha de Colón, de Santa Fe.

De esta manera los de Florencio Varela van a jugar en la próxima instancia con otro equipo de la Primera Nacional como Chaco For Ever, que en su llave de octavos de final eliminó también por penales al bahiense Villa Mitre, del Federal A, al que superó por 4-3 luego de igualar de la misma manera 0 a 0.

El encuentro jugado en el estadio Brigadier Estanislao López tuvo un primer tiempo donde el protagonismo lo asumió el equipo de la Liga Profesional y un segundo en el que el dueño del desarrollo pasó a manos de los cordobeses.

Impresionante año del Halcón de Varela.

El Halcón de vuelo alto en la Copa Sudamericana

Y esto último denotó los efectos del desgaste que sufre el «Halcón» tras el pasó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana después de eliminar en dos verdaderas batallas futbolísticas al cómodo líder del Brasileirao, Botafogo.

Y ya algo de eso se vio el pasado fin de semana por la Liga Profesional, cuando empató como local ante Sarmiento, de Junín, donde sobre todo alguno de sus jugadores clave como el goleador Nicolás «Uvita» Fernández perdieron frescura, algo que seguramente va, y van a recuperar también otros compañeros aprovechando que esta semana no hay actividad local por la fecha FIFA.

De esta manera Defensa y Justicia, que tras una definición por penales que se decantó a su favor luego de precisas ejecuciones de ambos lados que cerró con su atajada a Facundo Castet el experimentado Enrique Bologna, es junto a Boca, que está en la Copa de la Liga, los cuartos de Libertadores y en la misma instancia de Copa Argentina en la que el domingo enfrentará a Almagro, los únicos con triple competencia en el país.

El Halcón de Varela se metió en los cuartos de final de la Copa Argentina.

– Síntesis –

Estudiantes (RC): Franco Petroli; Gastón Arturia, Santiago Zurbriggen, Gonzalo Maffini y Facundo Castet; Nery Leyes, Nahuel Cainelli, Francisco Romero, Nicolás Talpone;y Mauro Valiente; Mateo Bajamich. DT: Iván Delfino.

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Agustín Sant’Anna, Tomás Cardona, Santiago Ramos Mingo y Darío Cáceres; Nicolás Tripicchio, Julián López, David Barbona y Santiago Solari; Nicolás Fernández y Gastón Togni. DT: Julio Vaccari.

Cambios en el segundo tiempo: 16m. Lucas Pratto por Solari y Benjamin Schamine por Tripicchio (D), 32m. Rodrigo Bogarín por Fernández (D) y Leonardo Flores por Cainelli (E),

37m Renzo Reynaga por Romero (E), 40m. Alvaro Pavón por Bajamich (E). 44m. Dylan Gissi por Ramos Mingo (D) y Andrés Ríos por Schamine (D).

Amonestados: Bajamich y Belluschi (suplente) (E). Barbona, Ramos Mingo y Pratto (D).

Incidencia en el segundo tiempo: 38m. Talpone (E) fue expulsado por doble tarjeta amarilla.

Definición por tiros penales:

Estudiantes (RC): Maffini (convirtió), Valiente (convirtió), Flores (convirtió), Leyes (convirtió) y Reynaga (convirtió). Castet (atajó Bologna).

Defensa y Justicia: Cardona (convirtió), Ríos (convirtió), Barbona (convirtió), Sant’Anna (convirtió) y Pratto (convirtió). Bogarín (convirtió).

Cancha: Colón (Santa Fe).

Árbitro: Nazareno Arasa.