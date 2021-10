El Grupo Día informó los detalles de una inversión de US$ 115 millones

El presidente Alberto Fernández recibió hoy a los principales directivos del Grupo Día, la cadena española de supermercados que opera en el país, quienes le detallaron un plan de inversiones de US$ 115 millones hasta 2023, lo que implicará la apertura de 266 nuevos locales y la creación de 3.000 nuevos puestos de trabajo directos e indirectos.

