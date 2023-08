El Futuro del Fútbol Argentino: La Copa de la Liga Profesional 2023

En la Zona B, equipos de la talla de San Lorenzo, Lanús, Estudiantes, Defensa, Boca y Godoy Cruz lucharán por alcanzar los codiciados cuatro primeros puestos que otorgan acceso a los playoffs. Sin embargo, no podrán perder de vista a equipos como Tigre, Platense, Sarmiento, Unión y Central Córdoba, que buscarán sorprender y evitar la relegación. Cabe señalar que para ver los partidos, además de los canales habilitados, existen plataformas como por ejemplo Futbol Libre .

Justo cuando el eco del triunfo de River Plate en la Liga Profesional 2023 comienza a desvanecerse, el fútbol argentino no da tregua y está listo para dar inicio a un nuevo desafío: la Copa de la Liga Profesional 2023. Desde la semana del 20 de agosto hasta el 16 de diciembre, los seguidores del deporte más popular del país podrán disfrutar de una nueva competición llena de emoción y tensión.