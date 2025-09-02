El fiscal del “asado de la vergüenza” se excusó tras el escándalo judicial

El escándalo judicial en Florencio Varela sumó un nuevo capítulo. El fiscal Dino Maistruk, protagonista de la polémica foto del “asado de la vergüenza” publicada por Infosur, presentó su excusación en la causa donde se investiga a Carlos Guillermo Diéguez por una insólita y polémica denuncia.

El escrito, ingresado al Tribunal Oral en lo Criminal N°1, reconoció lo que ya era vox populi en los pasillos judiciales: la amistad personal con el denunciante Hernán Bustos Rivas, ex fiscal de la UFI Nº5, y con su esposa, la fiscal Paula Teixeira. “Los motivos invocados podrían afectar mi objetividad para intervenir en el juicio”, admitió Maistruk.

La relación entre ambos, forjada durante años de trabajo en Varela y visible en aquella foto compartida en reuniones sociales, terminó impactando directamente en la causa. El fiscal se apartó “para no malograr el valor justicia” y pidió que otro representante del Ministerio Público tome el caso.

La excusación revive el debate sobre las tramas de vínculos personales dentro del Departamento Judicial de Quilmes y el alcance de la foto que sacudió a la opinión pública local. Ahora, la continuidad del juicio queda en manos de otro fiscal, mientras el trasfondo político y judicial de la causa Paloma y Josué promete seguir generando repercusiones.