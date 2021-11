El drama mayor: madre denuncia inacción judicial por menor de edad que violó a su hijo de 3 años

Cuando se habla de abuso infantil, lo primero que se suele pensar es que el abusador es un adulto. Sin embargo, en algunos casos —aunque en mucha menor medida— este es un menor de edad. ¿Y entonces que pasa?

Este es precisamente el caso de un niño de Florencio Varela de apenas 3 años cuya madre le contó a Infosur, que fue violado por un menor de edad mientras ambos jugaban en su casa.

Marina Fernández, no sabe a dónde más recurrir para que la justicia actúe contra el menor de edad que dice que abusó en octubre del año pasado de su hijo E. de 3 añitos.

La mujer radicó la denuncia contra el victimario de 14 años, pero la Fiscalía de Responsabilidad Juvenil 2 de Florencio Varela “No hizo nada porque es menor de edad” contó y remarcó “Mi hijo también es un niño que va a cargar con ese dolor toda su vida y nadie piensa en él”.

Grave denuncia de la madre

Según la vecina de Villa Argentina, su calvario comenzó en octubre del 2020. “Terminé de bañar a mis nenes, había venido un primo de ellos de 14 años y los dejé unos minutos con él. Al regresar se fue y más tarde mi nene comenzó a decirme que le dolía su panza. Al revisarlo, vi su ropa interior manchada de sangre y sus genitales también. No podía creer que le hubiera hecho eso” relató la mujer y aclaró que a partir de ese momento radicó la denuncia, pero que la justicia le archivó la causa aun demostrándose que su nene fue abusado.

“No puedo entender qué hace la justicia por las víctimas, se demostró que mi nene fue abusado por este pibe que tenía 14 años” aseveró y aclaró “Desde la justicia dicen no poder hacer más que mandar al abusador al psicólogo porque es un menor. Cuando acá hubo un ataque sexual contra un niño de 3 años al que después de lo sucedido le aparecieron trastornos que aun hoy seguimos luchando para que lo pueda superar”.

Indignada dado a que, hace más de un año se produjeron los hechos contra su pequeño hijo y no ha habido respuesta satisfactoria sobre su caso es que Fernández decidió contar su caso en las redes sociales “Voy a empapelar todo Villa Argentina y San Jorge contando lo que le que ese pibe le hizo a mi nene. No voy a descansar. Te tengo tanto asco y brinca porque, así como abusó a los 14 años a mi nene, mañana o más adelante otra familia puede sufrir el abuso de su hijo. Y los que deben impartir justicia no hicieron nada para prevenir que en el futuro ataque a alguien más” narró a este medio y a través de su red social Marina Fernández.

Al ser consultada por este medio Marina aseguró que se acercó a la sede de Fiscalía de Responsabilidad Juvenil N2 de Florencio Varela para interiorizarse de la causa y se encontró que la misma fue archivada. “ Me dieron el expediente y que ellos archivaban la misma porque el atacante de mi hijito tenia 14 años y es inimputable” dijo y remarcó “ siento mucha impotencia. El juez Cippolone nunca me recibió, ni tuvo el valor de atenderme personalmente y decirme en la cara que el abusador de mi nene, el que le hizo tanto daño a su cabecita y cuerpo va a seguir viviendo en el barrio La Esperanza, y lo vamos a seguir cruzando en el barrio como si nada”.

Asimismo, la joven madre de Villa Argentina aclaró que, en todo el proceso e investigación su hijo no fue asistido psicológicamente, ya que la justicia no le proveyó la asistencia que debe brindársele a la víctima; un infante de 3 años- al momento de los hechos-. “Me dijeron que lo lleve al psicólogo y a hacerle estudios, pero no me han brindado ningún tipo de sitio donde hacerlo tratar a mi nene. Lo que le hicieron necesita contención para que él pueda tener una calidad de vida y psiquis como cualquier otro chico” dijo Fernández y aclaró sobre el fallo judicial contra el victimario que, “dicen que el juez ordenó que sea enviado a tratamiento psicológico por lo que le hizo a mi nene, pero se bien que ese pibe de 14 años que daño a mi hijito no hizo, ni está haciendo ningún tipo de tratamiento, y ojalá me equivoque y no vuelva a atacar a nadie más”.