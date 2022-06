El desesperado pedido de la víctima de violación en grupo: «Quiero recuperar a mi hija»

Victoria Mateluna (21) sobrevivió dos veces al horror. Primero fue violada por su padrastro y después fue víctima de una violación en manada en el barrio Santa Rosa de Florencio Varela, por la que finalmente fueron condenados diez acusados. Ahora, en un pedido desesperado hizo escuchar su voz: «Quiero recuperar a mi hija».

La niña, que tiene 5 años, es producto del primer ataque, cuando ella tenía apenas 15 años. Su padrastro, Carlos Rolando Acosta, “Carlinchi”, un ex hampón en silla de ruedas a causa de un tiro que recibió en la columna, la había violado varios años y era el padre de su bebé. Fue condenado a 17 años de cárcel.

Dos años después, el último día de marzo del 2019, cuando Victoria ya había cumplido los 17, dio a conocer a través de un video de Facebook el drama que le tocó vivir. Fue víctima de una violación en grupo y hasta ahí, nadie la escuchaba. Habían pasado apenas unos días.

La causa continuó, con los imputados tras las rejas. Las pericias de ADN complicaron a cinco de los acusados, y los otros cinco fueron liberados. Sin embargo, se encontraron otros diez perfiles genéticos masculinos en el cuerpo de Victoria. El expediente creció: 12 cuerpos, 2.400 fojas, 23 incidentes paralelos. Finalmente, fueron diez los condenados.

En el medio, Victoria se tuvo que mudar de su casa porque fue amenazada y agredida por familiares de los acusados, según ella denunció. Y, además, tuvo que enfrentar las cataratas de pericias y entrevistas judiciales por su caso. Y por su faltaba poco, llegó la pandemia.

Poco a poco, paso a paso fue sobreviviendo a su propia historia. Encontró trabajo, terminó el secundario, comenzó terapia. En ese marco, declaró que iba a dar a su hija en adopción. Y se lo entregó a su hermano. Después, la Justicia, decidió que la niña sea derivada a un hogar.

«Hola, buenos días mi nombre es Victoria Mateluna», así comienza el mensaje que hizo llegar a Infosur. «Yo le quería pedir ayuda por mi hija, ella está en un hogar y niñes no me la quiere dar. Ya pasó seis y ahora maneja la causa el juzgado número 2 y si no hago nada la dan en adopción», sigue contando.

En comunicación telefónica remarcó que «Ella y yo no queremos eso. Yo en 2019 sufrí una violación en manada y no estaba por eso pero siempre trate de hacer todo lo posible y no se que hacer por eso pido ayuda por este medio para que me escuchen», dijo. «Quiero recuperar a mi hija», insistió.