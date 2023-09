El «Cuco» de los represores, se despide con honores

Guillermo Ñañez, conocido afectuosamente como «Cuco», recibirá esta tarde un merecido homenaje por su jubilación en el hall del edificio municipal de Florencio Varela. Con una trayectoria marcada por su incansable lucha por los Derechos Humanos, Ñañez deja una huella imborrable en la historia de la ciudad.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Profesor de Historia en colegios nocturnos, en las cárceles de Florencio Varela y en la prestigiosa Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), su dedicación y compromiso con la educación y la justicia social han sido un faro de esperanza para generaciones de estudiantes.

Pero su labor trasciende las aulas. Desde hace quince años, junto a su compañera de vida, Liliana Giammarino, Ñañez lideró la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Florencio Varela. Juntos, fueron arquitectos de la reconstrucción de la memoria varelense, erigiendo un monumento a la Verdad y la Justicia en la región.

«Cuco» no se conformó con recordar, sino que también investigó incansablemente la represión militar en Florencio Varela, revelando verdades incómodas que resonaron en los pasillos del poder. Su trabajo sobre Raúl Pascual Muñoz, el primer intendente de facto de la dictadura, lo llevó a descubrir una trama oculta en el Instituto Sanmartiniano, del cual el represor fue expulsado tras la publicación de la investigación por Infosur.

Con una dedicación inquebrantable, Guillermo Ñañez ha servido en la Municipalidad de Florencio Varela durante 32 años. Su legado perdurará en cada rincón de la ciudad y en el corazón de quienes valoran la búsqueda incansable de la verdad y la justicia como pilares fundamentales de una sociedad democrática.

La comunidad de Florencio Varela se despide de un héroe cotidiano, un verdadero «Cuco» de los “represores” que atentaron contra los Derechos Humanos, que deja un legado imborrable en la lucha por un mundo más justo y equitativo.