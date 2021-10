El Concejó saltó la grieta: homenaje a Alfonsín y Kirchner

El Honorable Concejo Deliberante de Florencio Varela saltó la grieta en la décima tercera sesión ordinaria del cuerpo legislativo local. Y nada más ni nada menos que con dos figuras políticas de gran envergadura: Raúl Alfonsín y Néstor Kirchner.

Con casi la totalidad de los concejales presentes, había 22 de un total de 24, el miércoles pasado la sesión arrancó con el homenaje de la Concejala Gabriela Mancuello, del radicalismo, quien hizo uso de la palabra para exaltar la importancia del 30 de octubre, fecha en que en la República Argentina se celebran elecciones luego de siete años de dictadura cívico militar y exaltó la figura del ex presidente de la Nación Don Ricardo Alfonsín.

Posteriormente la Concejala Celia Zárate, del peronismo, al cumplirse once años de su fallecimiento, hizo mención a la figura y la gestión del ex presidente Néstor Carlos Kirchner, el contexto en el que puso a la República Argentina de pié y el crecimiento que registró nuestro distrito durante su periodo de gobierno, enumerando las obras tales como el Hospital de Alta Complejidad Néstor Kirchner/El Cruce, la Universidad Nacional Arturo Jauretche, las avenidas Novak y Touring Club y los distintos centros polideportivos entre otras obras. Finalmente, el Concejal Antonio Suárez hizo uso de la palabra para referirse, en primer término, a la lucha de militantes, organizaciones sociales y partidos políticos que permitieron generar las condiciones para el retorno a la democracia en la Argentina y exaltó, posteriormente, la figura y la gestión del ex Presidente Néstor Carlos Kirchner.

Respecto a los Asuntos Entrados ingresó una Comunicación Oficial de Concejales, expediente N° 27993/21, el cual fue tratado con el Cuerpo en Comisión y luego nuevamente en Sesión fue aprobado por mayoría. Dentro de las peticiones particulares, se ingresó un expediente que pasó a la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Nuevas Urbanizaciones.

En lo concerniente al Orden del día, se trataron tres Proyectos de Ordenanza de Convalidaciones de contratos de locación aprobados por unanimidad y dos proyectos de ordenanza convalidando convenios aprobados por unanimidad. Dentro de los Proyectos de Ordenanza No Agrupados se aprobó por unanimidad el expediente N° 27827/21 referido al “Fondo especial de emergencia sanitaria para la contención fiscal municipal” y se aprobó por mayoría el expediente N° 27992/21 referido a la Ordenanza Fiscal Impositiva del ejercicio 2022. Además se aprobaron por unanimidad dos proyectos de Resolución entre los cuales el expediente N° 27837/21 reconoce el decreto N° 1226/21 que acepta la renuncia de la Dra. Andrea Romina Pérez al cargo de Jueza de Faltas del Juzgado N°1 y se acepta la designación de la nueva titula, la Dra. Marina Celeste Mateos. El Concejal Antonio Suárez luego de la votación realizó un reconocimiento a la Dra. Romina Pérez por su trabajo al frente del Juzgado de Faltas N°1 la cual, tras su renuncia, será reemplazada por la Dra. Marina Celeste Mateos. Finalmente se aprobó por unanimidad un decreto de archivo.