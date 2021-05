El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura recomendó la vacunación de las personas privadas de la libertad

Up Next

A diferencia de los escasos avances en la vacunación a PPL, en diversas provincias se avanzó en la vacunación de agentes de servicios penitenciarios y/o de las fuerzas policiales. En este sentido, el Comité indica que, debe atenderse especialmente la situación de las personas en contexto de encierro que por razones de edad o salud se encuentran dentro de los grupos de riesgo. Su situación debe equipararse necesariamente con aquella desplegada en el medio libre respecto del mismo grupo de riego, es decir, acorde con la priorización en la vacunación por grupo objetivo de cada jurisdicción. “Por aplicación del principio de igualdad ante la ley, no podrían verse excluidas respecto de la vacunación de la misma población en el medio libre, pues ello constituiría un trato discriminatorio vedado por nuestra Carta Magna e instrumentos internacionales de raigambre constitucional”, señala el texto.

Desde el comienzo de la emergencia sanitaria, el Comité, en tanto organismo encargado del control, monitoreo y seguimiento de las personas privadas de libertad, emitió diversas recomendaciones ligadas al cumplimiento de los protocolos sanitarios y la atención adecuada a las situaciones de contagio en los diferentes lugares de detención. El Comité señala que si bien algunas de estas recomendaciones, fueron expresamente valoradas por tribunales federales, nacionales y provinciales para emitir resoluciones en la dirección sugerida, preocupa el escaso avance registrado en la vacunación a personas privadas de su libertad en el ámbito penitenciario. “En muchas jurisdicciones no se ha inoculado a las personas privadas de su libertad que representan grupos de riesgo, afectando el principio de igualdad y no discriminación de raigambre constitucional (art. 16 CN)”, indica el documento.

