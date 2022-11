El clamor de una hija por su padre femicida: “Les pido que lo dejen preso de por vida”

(Por Romina Martínez Parfeniuk) Antes de que los juces del Tribunal Oral Criminal 2 de Florencio Varela se retiraran a deliberar, Andrea, de 24 años, brindó sus ultimas palabras. Y, aunque no paró de llorar durante toda la audiencia de alegatos, la joven no titubeó al exigirle al tribunal “Quiero que le den perpetua, que no salga más de la cárcel por que si lo hace nos va a matar a todos”. El femicida es su padre.

En los alegatos del juicio que se le sigue a Santiago Godoy Benítez por el femicidio de su pareja y madre de sus cinco hijos, Miriam Morel Portillo, ocurrido en septiembre de 2019 en la vivienda que compartían en el barrio Lujan, el fiscal solicitó la condena de prisión perpetua por el ataque violento y mortal contra Miriam. El miércoles, se conocerá el veredicto del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de Florencio Varela.

En su alegato el representante del Ministerio Público Fiscal fue contundente y conciso, “Santiago Godoy Benítez debe recibir una pena de prisión perpetua por haberle quitado la vida el 28 de septiembre de 2019 a su mujer Miriam. En varios tramos de su exposición Selier remarcó que, el imputado era hacia la madre de sus hijos “Celoso, positivo y violento” y que era “personalidad violenta” derivó en el ataque mortal contra la mujer de 39 años.

El fiscal se basó en los testimonios ante el TOC N° 2 de los hijos de la víctima y de vecinos del barrio Lujan de Florencio Varela que, “habían visto a Godoy Benítez que la esperó a Miriam en la parada de colectivos y al bajar, la agarró de los pelos y se la llevó golpeándola hasta la casa” .

Recordemos que los hijos del matrimonio relataron que su padre “siempre andaba con un cuchillo”, que “él – Godoy Benítez- maltrató toda la vida a mí mamá… Muchas veces la golpeó y amenazó delante de nosotros que si lo dejaba la iba a matar”.

El juicio al femicida acusado.

Y sobre el perfil psicológico del encartado, Selier fue contundente “La licenciada que lo entrevistó da cuenta en su informe que el imputado es posesivo, celoso y violento. Además de mostrar una personalidad “narcisista, manipulador y donde el otro no tiene prioridad, el prioridad es él”.

En su descripción del ataque a la víctima, Selier fue detallista “Existió un cuchillo porqué lo vieron los vecinos que después de atacar a Miriam Godoy Benítez corría con él escapando del lugar”. Destacó que la violencia contra la mujer de 39 años fue “desmedida” y “La víctima fue tomada por sorpresa, no pudo defenderse, recibió múltiples lesiones y murió desangrada” dio cuenta el fiscal al referirse a la autopsia.

Dada la gravedad de los hechos es que el representante del MPF solicitó la pena de prisión perpetua como autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo, por mediar violencia de género y por relación de pareja. Todo en el contexto de violencia de género. Y que se evalué como agravantes “la popularidad de armas y el ensañamiento contra la víctima”.

A su turno, la defensora oficial de Godoy Benítez, Dra. Montiel en su alegato dio cuenta de la presunta adicción a drogas y alcohol del encartado. Cuestionó el pedido de prisión perpetua por considerar a la perpetua como inconstitucional y solicitó que de ser encontrado culpable su ahijado procesal reciba una pena acorde al delito por el que llegó al proceso.

Últimas palabras del femicida

Durante las dos audiencias del juicio, que lo tiene sentado en el sillón de los acusados Santiago Godoy Benítez (50) no se inmutó en ningún momento, tampoco al ver a sus tres hijos relatar sus antecedentes de violencia hacia Miriam.

Con los brazos cruzados y en posición relaja Godoy Benítez escuchó atentamente la acusación del fiscal Selier; su rostro no expresó emotividad, solo frialdad y antipatía como si de lo que se hablara correspondía a un extraño y no a él. Con la misma indiferencia se lo escuchó responderle al presidente del TOC Zurzolo Suárez si deseaba acceder a tener sus últimas palabras y “No hay más nada que decir, ya lo dijeron todo”.

Clamor de una hija:“Les pido que lo dejen preso de por vida”

El miercoles, se conocerá el veredito de los magistrados Zurzolo Suárez, Stremel y Gonzalez Aguirre del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de Florencio Varela.